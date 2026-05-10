Cagliari, 83 Anni dai Bombardamenti: "Kar El" Ricorda la Tragedia con Tour, Concerti e Storytelling al Rifugio

Kar El - La Città di Dio 2026: Cagliari Ricorda l'Ultimo Grande Bombardamento a 83 Anni dalla Tragedia

CAGLIARI – Sono passati 83 anni dall'ultimo grande bombardamento su Cagliari, e la città si prepara a ricordare quella pagina drammatica con un doppio appuntamento tra storia, musica e memoria organizzato dalla Casa di Suoni e Racconti. Mercoledì 13 e giovedì 14 maggio 2026, il programma "Kar El - La Città di Dio" offrirà tour culturali guidati, storytelling e concerti narrativi per riscoprire i luoghi e le storie di quei giorni tragici.

Mercoledì 13 Maggio: "Dalla Serpe del Cielo" – Sulle tracce dei bombardamenti

Il primo giorno prenderà il via alle 16:30 con il tour guidato "A Bellu a Bellu – Sulle Tracce dei Bombardamenti su Cagliari". Il punto di ritrovo è Piazza Indipendenza (fronte Ex Regio Museo). Il percorso toccherà diversi punti panoramici della città per concludersi all'Ospedale Civile San Giovanni di Dio e al suo rifugio sotterraneo.

Alle ore 20:30, presso la Cappella di San Giuseppe (Via San Giorgio), andrà in scena lo storytelling "Dalla Serpe del Cielo – 83 anni fa. Bombe su Cagliari". L'evento vedrà la partecipazione del collezionista di immagini storiche Sergio Orani (testimone oculare dei bombardamenti del 1943) e le performance di Marco Secchi, William Lenti, Elisa Zedda e Andrea Congia.

Giovedì 14 Maggio: "L'Urlo della Sirena" – I rifugi della città

La seconda giornata prenderà il via alle 16:30 da Piazza Mercede Mundula con un tour guidato (sempre "A Bellu a Bellu") dedicato stavolta ai rifugi di Cagliari, condotto dalla guida Claudia Caredda. Il percorso, pienamente accessibile anche a persone con disabilità visiva, condurrà alla Chiesa e alla Cripta di Santa Restituta (Via Sant'Efisio 14).

Alle 18:30, nella stessa location, inizierà lo storytelling "L'Urlo della Sirena – I Rifugi della Città di Cagliari". Interverranno storici e testimoni (Luisa Sassu, Luisa Calaresu, Enrico Trogu, Maurizio Pretta, Giancarlo Luzzu, Sergio Orani e Oscar Piano) per raccontare la nascita della Repubblica Italiana, il diritto al voto delle donne e la ricostruzione della città. Letture a cura degli attori Marco Secchi, William Lenti e Elisa Zedda. Le videoscenografie saranno firmate da William Lenti e Walter Demuru.

Come partecipare

Ingresso libero con offerta per storytelling e spettacoli.

per storytelling e spettacoli. Tour culturali guidati : ticket di 10 euro (prenotazione consigliata).

: ticket di (prenotazione consigliata). Contatti per prenotazioni: Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo. – Tel. 345 3199602

L'evento è realizzato con il patrocinio della Regione Autonoma della Sardegna, della Città Metropolitana, del Comune di Cagliari e della Municipalità di Pirri. Un'occasione preziosa per non dimenticare e per camminare insieme nella memoria della città.