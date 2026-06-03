Partirà a metà mese il jacket destinato al progetto Neptun Deep Gas Development in Romania, realizzato da Saipem nel cantiere di Arbatax (Tortolì), nella Sardegna centro orientale.
L'azienda ha avviato le operazioni di load-out
trasferendo l'enorme manufatto sulla nave cargo. Si tratta di una
fondazione del peso di circa 7.500 tonnellate, che rappresenta una
delle più grandi strutture mai realizzate nel cantiere. Alta circa
125 metri e con una base di circa 50 per 50 metri, è stata
costruita in posizione orizzontale e sarà trasportata nelle stesse
condizioni a bordo della nave Castoro 11. Una volta arrivata nel
Mar Nero, verrà sollevata e posta in verticale dalla nave Saipem
7000, prima di essere posata sul fondale marino e fissata mediante
otto pali in acciaio del diametro di 2,5 metri.
"Il progetto Neptun Deep, aggiudicato a Saipem
nell'agosto del 2023, prevede attività di ingegneria,
approvvigionamento, costruzione e installazione di una piattaforma
di trattamento gas - fa sapere l'azienda in una nota - costituita
dalla fondazione jacket fabbricata ad Arbatax su cui verrà posato
il topside, ossia la parte superiore della piattaforma visibile al
di sopra del livello del mare, proveniente dal cantiere Saipem di
Karimun, in Indonesia".
Per il progetto, Saipem si incaricherà anche
dello sviluppo dei campi sottomarini Domino, situato a circa 1.000
metri di profondità, e Pelican, a circa 125 metri, oltre che della
posa di una condotta gas da 30 pollici lunga circa 160 chilometri e
di un cavo in fibra ottica associato, dalla piattaforma offshore
fino alla costa rumena, comprese le opere di microtunneling per
l'approdo a riva.
"L'iniziativa contribuisce alla diversificazione
delle fonti di approvvigionamento energetico dell'Unione Europea, a
conferma del contributo della tecnologia Made in Italy di Saipem
come player internazionale nel...