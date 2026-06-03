Saipem, parte dalla Sardegna il 'piede' di una piattaforma per il gas - Notizie

Partirà a metà mese il jacket destinato al progetto Neptun Deep Gas Development in Romania, realizzato da Saipem nel cantiere di Arbatax (Tortolì), nella Sardegna centro orientale.L'azienda ha avviato le operazioni di load-out trasferendo l'enorme manufatto sulla nave cargo. Si tratta di una fondazione del peso di circa 7.500 tonnellate, che rappresenta una delle più grandi strutture mai realizzate nel cantiere. Alta circa 125 metri e con una base di circa 50 per 50 metri, è stata costruita in posizione orizzontale e sarà trasportata nelle stesse condizioni a bordo della nave Castoro 11. Una volta arrivata nel Mar Nero, verrà sollevata e posta in verticale dalla nave Saipem 7000, prima di essere posata sul fondale marino e fissata mediante otto pali in acciaio del diametro di 2,5 metri."Il progetto Neptun Deep, aggiudicato a Saipem nell'agosto del 2023, prevede attività di ingegneria, approvvigionamento, costruzione e installazione di una piattaforma di trattamento gas - fa sapere l'azienda in una nota - costituita dalla fondazione jacket fabbricata ad Arbatax su cui verrà posato il topside, ossia la parte superiore della piattaforma visibile al di sopra del livello del mare, proveniente dal cantiere Saipem di Karimun, in Indonesia".Per il progetto, Saipem si incaricherà anche dello sviluppo dei campi sottomarini Domino, situato a circa 1.000 metri di profondità, e Pelican, a circa 125 metri, oltre che della posa di una condotta gas da 30 pollici lunga circa 160 chilometri e di un cavo in fibra ottica associato, dalla piattaforma offshore fino alla costa rumena, comprese le opere di microtunneling per l'approdo a riva."L'iniziativa contribuisce alla diversificazione delle fonti di approvvigionamento energetico dell'Unione Europea, a conferma del contributo della tecnologia Made in Italy di Saipem come player internazionale nel...

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