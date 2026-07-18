Oltre 45 gradi a Orani, e 42,4 a Ottana, dove la macchina regionale antincendi sta cercando di avere la meglio su un vasto incendio che ha raggiunto la zona industriale.

Il Nuorese e, in generale, l'interno della Sardegna, si conferma tra le zone più roventi d'Italia, in questi giorni da bollino rosso.

I dati sono stati diffusi alle 17 dalla rete delle stazioni dell'Agenzia regionale per la protezione dell'Ambiente.

Non mancano punte sopra i 40 gradi nell'Oristanese, in Gallura e nel Sulcis.

In vari territori, secondo i dati di Sardegna Clima, si registrano notti tropicali con temperature al di sopra dei 23 gradi ed escursioni termine tra le minime e le massime con punte di 20-21 gradi.