Maracalagonis, Autopsia Chiarisce il Dramma: Madre Colta da Malore, Figlio Allettato Muore subito dopo

Maracalagonis, Autopsia Chiarisce il Dramma: Madre Muore per un Malore, Figlio per lo Shock

MARACALAGONIS – L'autopsia ha fatto chiarezza sulla tragedia di via San Giovanni a Maracalagonis, dove mercoledì scorso furono trovati i corpi senza vita di Teresa Vacca, 82 anni, e del figlio Marco Durzu, 58 anni. La perizia necroscopica, eseguita dal medico legale Roberto Demontis su incarico del pm Daniele Caria, ha ricostruito gli ultimi, drammatici istanti dei due.

La Ricostruzione dei Fatti

Secondo quanto emerso, il dramma si sarebbe consumato all'ora di cena. Teresa Vacca stava accudendo il figlio, allettato da anni a causa di un incidente stradale che lo aveva reso tetraplegico, e gli stava portando un piatto di affettati. Prima di arrivare alla camera da letto, però, la donna è stata colta da un malore fatale , cadendo pesantemente a terra e morendo in pochi minuti.

Il figlio, immobilizzato nel letto, si è accorto di quanto stava accadendo. Colto da una crisi di panico e di dolore, probabilmente per lo shock e l'impotenza, è stato a sua volta vittima di un malore, morendo sul suo stesso letto.

Nessun Giallo

L'esito dell'autopsia ha escluso altre ipotesi, confermando la dinamica del doppio decesso per cause naturali, scatenate dalla concatenazione di eventi fatali. Le salme saranno presto restituite ai familiari per i funerali. La comunità di Maracalagonis, che aveva seguito con apprensione la vicenda, può ora trovare una risposta alla tragedia che ha colpito un nucleo familiare già provato dalla malattia. Il gesto di amore della madre, spezzato da un destino crudele, rimarrà nella memoria di chi li conosceva.