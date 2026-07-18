Solanas, Tragedia vicino alla galleria: Scontro tra Tre Auto, un Morto e 13 Feriti. Nove Sono Gravi

SOLANAS – Un grave incidente stradale è avvenuto intorno alle 13 lungo la Statale 125 var, al chilometro 14, a Solanas, nelle immediate vicinanze della galleria Arcu Sa Porta. Per cause ancora in corso di accertamento, tre veicoli sono rimasti coinvolti in un violento scontro, seguito da un incendio che ha completamente avvolto due mezzi.

Il Bilancio

Il bilancio provvisorio del sinistro è pesantissimo: un morto e tredici persone ferite. Nove di loro sono state trasportate d'urgenza in ospedale da diverse ambulanze del 118, mentre altre quattro sono state medicate sul posto. Un uomo è deceduto nonostante le prolungate manovre di rianimazione eseguite dal personale sanitario.

L'Incendio e i Soccorsi

Dopo l'impatto, i veicoli hanno preso fuoco. Per domare le fiamme divampate nella vegetazione è stato necessario l'intervento di quattro elicotteri e del Canadair. Sul posto sono intervenuti tempestivamente i Carabinieri della Sezione Radiomobile del NOR della Compagnia di Quartu Sant'Elena, i Vigili del Fuoco e il personale dell'Anas.

La Viabilità

A causa della gravità dell'evento e per consentire le operazioni di soccorso e la rimozione dei veicoli, la strada è stata provvisoriamente chiusa al traffico in entrambe le direzioni nel tratto compreso tra il chilometro 8 e il chilometro 14. I Carabinieri della Stazione di Burcei sono impegnati nella gestione della viabilità e nelle deviazioni del traffico verso arterie secondarie.

Le indagini sono in corso per ricostruire l'esatta dinamica dello scontro. La comunità è sotto shock per la tragedia. Notizia in aggiornamento.