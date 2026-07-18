(di Alessandra Magliaro) E' stato uno degli esordi più felici della nuova stagione, finalista ai David di Donatello, migliore opera prima alla Festa di Roma, diventato probabilmente suo malgrado una sorta di manifesto della generazione precaria del settore cinematografico: Tienimi Presente di Alberto Palmiero.
Ora grazie alla moltitudine di rassegne estive
in tutta Italia il film, che è stato prodotto da Gianluca Arcopinto
e da Simone Gattoni per Kavac Film di Marco Bellocchio con Rai
Cinema, continua a vivere e a ricevere applausi. Come al festival
di Tavolara giovedì sera dove tra il pubblico si è visto al termine
anche qualche luccicone, o al Tuscia Film Festival ieri. La storia
del protagonista, diplomato al Centro Sperimentale di
cinematografia, che torna disilluso in provincia, nel suo paese di
origine perchè non riesce ad andare avanti nel cinema, convinto che
nella sua cittadina, tra amicizie consolidate possa trovare la
strada, adattandosi magari a lavori che nulla avevano a che fare
con il suo sogno cinematografico, come l'informatico, è quella di
tanti altri giovani dal futuro incerto, dalla determinazione
sommersa e dalla pressione sociale. Ma quando anche tutti i suoi
amici cominciano a partire, per il Nord Italia o per l'estero,
facendo il viaggio che lui aveva fatto anni prima e che ha compiuto
a ritroso senza soddisfazione, scatta qualcosa che cambia, forse il
suo destino.
"Penso di trasferirmi davvero a Roma molto
presto, dalle parti di piazza Bologna dove ci sono tanti fuori sede
campani, calabresi, pugliesi", dice all'ANSA Alberto Palmieri che
proprio come il suo protagonista sta cercando di mettere a fuoco il
suo percorso di crescita. Al festival di Tavolara ha ritrovato il
suo professore del Centro Sperimentale, Gianluca Arcopinto, che
negli anni ha fatto debuttare tanti talenti e che ha...