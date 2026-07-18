Cagliaritano Muore dopo un Malore improvviso mentre fa il bagno sulla spiaggia di Flumini

FLUMINI DI QUARTU – Una tragedia si è consumata nel primo pomeriggio di oggi sulla spiaggia di Flumini, nel litorale di Quartu Sant'Elena. Un uomo di 85 anni, residente a Cagliari, ha perso la vita dopo essere caduto in mare a seguito di un improvviso malore. Le temperature eccezionalmente elevate di questi giorni potrebbero aver contribuito al malessere.

La Dinamica

Secondo una prima ricostruzione basata sulle testimonianze dei familiari presenti sulla spiaggia, l'anziano avrebbe accusato un malessere improvviso mentre si trovava sul litorale, perdendo i sensi e cadendo in acqua. L'allarme è scattato immediatamente. L'ondata di caldo che sta interessando la Sardegna in questi giorni, con picchi di temperatura che superano i 40°C, può aver rappresentato un fattore di rischio per la salute dell'uomo.

I Soccorsi

Sul posto sono arrivati gli operatori del 118. I sanitari hanno tentato a lungo di rianimare l'uomo, con le manovre di soccorso proseguite per circa trenta minuti, ma ogni tentativo si è rivelato inutile.

Le Indagini

Sul luogo della tragedia sono intervenuti i Carabinieri della Stazione locale, impegnati negli accertamenti e nella raccolta delle testimonianze, oltre che nell'assistenza ai familiari dell'anziano, sconvolti dall'accaduto. Le temperature elevate e il caldo record di questi giorni potrebbero essere state una concausa del malore che ha portato alla caduta in acqua e al conseguente decesso.

La comunità è sotto shock per la tragedia, che richiama l'attenzione sui rischi legati ai malori improvvisi, soprattutto per le persone anziane, durante le giornate più calde. La dinamica è al vaglio degli inquirenti.