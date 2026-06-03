Mariano Murru è Cavaliere dell Ordine al Merito della Repubblica. Un prestigioso riconoscimento per il suo "contributo al prestigio del vino sardo, alla ricerca, alla formazione e alla solidarietà sociale". Queste parole accompagnano l'attribuzione all'enologo, figura di grande prestigio nel settore enologico e vitivinicolo italiano, dell'alta onorificenza. La cerimonia di consegna si è svolta ieri mattina a Cagliari al Comando Marittimo Autonomo Ovest in occasione delle celebrazioni per l'80/o anniversario della Fondazione della Repubblica Italiana.
Cinquantasette anni, originario di Tratalias,
nel Sulcis, patria del Carignano, presidente Assoenologi Sardegna,
direttore tecnico dell'azienda Argiolas, Murru ha contribuito al
successo internazionale dei vini della cantina di Serdiana. "Un
premio al comparto vitivinicolo sardo, con la sua ricchezza di
biodiversità, i vitigni storici e autoctoni, gli unicum, ma anche
le competenze che hanno dato vita a vini sempre più apprezzati sui
mercati nazionali e internazionali", ha messo in risalto l enologo.
Ambiti sui quali ha concentrato i suoi studi lungo gli anni con
importanti progetti di rete. Uno gli sta particolarmente a cuore
perché coinvolge le nuove generazioni sul racconto di questo
vitigno rosso, bandiera dell'enologia sarda:
"Cannonau il vino
giovane" dedicato al rapporto tra giovani e il vino e le nuove
modalità di comunicazione. "Ha riscosso grande successo i giorni
scorsi al 79/o congresso nazionale Assoenologi", dice soddisfatto
Mariano Murru.
Attento alle peculiarità della Sardegna è anche
vicepresidente nazionale Assoenologi per la tutela della vite a
piede franco. Numerosi e prestigiosi gli incarichi: delegato per
l'Italia dell'organizzazione mondiale degli enologi, commissario
per la valutazione di vini Doc e oli Dop per il Ministero
dell'Agricoltura, accademico della vite e del Vino di Firenze,
collaboratore per l'Università di Sassari, autore di pubblicazioni
scientifiche, relatore in congressi internazionali. "Occasioni per
promuovere e divulgare la cultura del vino...