L'enologo Mariano Murru diventa Cavaliere al Merito della Repubblica - Notizie

Mariano Murru è Cavaliere dell Ordine al Merito della Repubblica. Un prestigioso riconoscimento per il suo "contributo al prestigio del vino sardo, alla ricerca, alla formazione e alla solidarietà sociale". Queste parole accompagnano l'attribuzione all'enologo, figura di grande prestigio nel settore enologico e vitivinicolo italiano, dell'alta onorificenza. La cerimonia di consegna si è svolta ieri mattina a Cagliari al Comando Marittimo Autonomo Ovest in occasione delle celebrazioni per l'80/o anniversario della Fondazione della Repubblica Italiana.Cinquantasette anni, originario di Tratalias, nel Sulcis, patria del Carignano, presidente Assoenologi Sardegna, direttore tecnico dell'azienda Argiolas, Murru ha contribuito al successo internazionale dei vini della cantina di Serdiana. "Un premio al comparto vitivinicolo sardo, con la sua ricchezza di biodiversità, i vitigni storici e autoctoni, gli unicum, ma anche le competenze che hanno dato vita a vini sempre più apprezzati sui mercati nazionali e internazionali", ha messo in risalto l enologo. Ambiti sui quali ha concentrato i suoi studi lungo gli anni con importanti progetti di rete. Uno gli sta particolarmente a cuore perché coinvolge le nuove generazioni sul racconto di questo vitigno rosso, bandiera dell'enologia sarda: "Cannonau il vino giovane" dedicato al rapporto tra giovani e il vino e le nuove modalità di comunicazione. "Ha riscosso grande successo i giorni scorsi al 79/o congresso nazionale Assoenologi", dice soddisfatto Mariano Murru.Attento alle peculiarità della Sardegna è anche vicepresidente nazionale Assoenologi per la tutela della vite a piede franco. Numerosi e prestigiosi gli incarichi: delegato per l'Italia dell'organizzazione mondiale degli enologi, commissario per la valutazione di vini Doc e oli Dop per il Ministero dell'Agricoltura, accademico della vite e del Vino di Firenze, collaboratore per l'Università di Sassari, autore di pubblicazioni scientifiche, relatore in congressi internazionali. "Occasioni per promuovere e divulgare la cultura del vino...

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