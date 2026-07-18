(di Agnese Ferrara) All'interno del programma Nivola 'vis-à-vis', nato per mettere in dialogo l'artista e scultore Costantino Nivola (1911-1988) con le figure cruciali nel panorama artistico del suo tempo, il Museo Nivola di Orani a lui dedicato presenta, dal 24 luglio al 25 ottobre 2026, la mostra "Nivola, Colombo e lo spazio intorno" dedicata al tema dello spazio e dell'ambiente da attraversare, sperimentare e vivere.
L'esposizione è un focus su 'Stanze', prima
parte di un racconto in tre atti che Chiara Gatti, direttrice
artistica del museo Nivola e curatrice della mostra insieme a Anna
Pirisi, ha messo a punto nel programma dell'estate-autunno 2026. La
mostra, realizzata in collaborazione con l'Archivio Gianni Colombo
di Milano, si sviluppa in tre stanze-ambienti, tre luoghi da
attraversare per sperimentare il tema dello spazio, del nostro
vivere e dell'ambiente circostante come luoghi di relazioni fra il
corpo e l'abitare che lo accoglie, con prospettive, volumi, vuoto e
luce che ne qualificano lo spazio.
Le tre stanze sono la 'Stanza dei sogni' dello
stesso Costantino Nivola, lo 'Spazio elastico' dell'artista Gianni
Colombo e la 'Stanza della memoria' dedicata al ricordo collettivo.
Alla base del progetto anche una significativa coincidenza storica:
nel 1968 Nivola realizzò il modello per il monumento ad Antonio
Gramsci come primo studio ambientale e nello stesso anno Gianni
Colombo presentava alla Biennale di Venezia il celebre 'Spazio
elastico'.
"Una luce che entra attraverso la finestra, -
diceva Nivola, - per dissolvere l'oscurità persistente/ Dal mio
tempio e prigione dell'intimità/ E i miei sogni ad occhi aperti".
Per l'artista la stanza non è un semplice ambiente architettonico
ma un luogo costruito attorno alla nostra presenza e diventa un
nucleo essenziale per accogliere, definire e mettere in relazione
l'uomo con ciò che lo circonda.
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