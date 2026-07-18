Ha raggiunto la zona industriale di Ottana interessando anche un parco fotovoltaico privato, il rogo che da ieri sta bruciando centinaia di ettari di territorio tra Nuorese e Oristanese, nei territori di Noragugume, Ottana e Sedilo.

Dalle 8 di questa mattina la protezione civile è in campo con decine di uomini e mezzi a terra e col supporto, attualmente, di un Canadair, tre elicotteri leggeri e il Super Puma.

Le operazioni di spegnimento sono rese particolarmente difficili a causa della ripartenza delle fiamme in più punti e delle forti raffiche di vento.

Un nuovo fronte di fuoco è divampato, poche decine di chilometri più a est, in località "Badu de Carru" a Olzai, dove sta bruciando un bosco

Sul posto stanno operando due elicotteri leggeri, il secondo Super Puma e un Canadair. Il terzo velivolo della flotta nazionale di stanza in Sardegna, impegnato sinora nel rogo innescato dalle auto in fiamme dopo il grave incidente stradale nel Cagliaritano - dove hanno perso la vita 2 persone e sono 12 i feriti - dovrebbe raggiungere Olzai subito dopo il rifornimento.