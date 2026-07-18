Uno violento scontro frontale tra un furgone e un'auto ha innescato un incendio nella macchia mediterranea limitrofa alla statale 125 all'altezza della frazione turistica di Solanas, nel territorio di Maracalagonis (Cagliari), sulla costa sud orientale della Sardegna.

E non ce l'ha fatta uno dei feriti del grave scontro nei pressi della galleria "Arcu Sa Porta": l'uomo è deceduto nonostante le prolungate manovre di rianimazione eseguite sul posto dal personale sanitario.

L'incidente stradale è avvenuto intorno alle 13 lungo al chilometro 14 della strada che da Cagliari conduce a Tortolì.

Per cause che sono tuttora in corso di accertamento, tre veicoli sono rimasti coinvolti in un violento scontro, a seguito del quale si è sviluppato un incendio che ha completamente avvolto due mezzi. Il bilancio provvisorio del sinistro è grave: sono quattordici le persone complessivamente coinvolte. Tra queste, nove sono state trasportate d'urgenza in ospedale dalle varie ambulanze del 118 fatte affluire sul posto, mentre ad altri quattro coinvolti sono state prestate le prime cure mediche direttamente sul luogo dell'incidente. Per un altro dei feriti, purtroppo, ogni tentativo di soccorso si è rivelato vano.

A causa della gravità dell'evento e per consentire le delicate operazioni di soccorso, rimozione dei veicoli e messa in sicurezza della carreggiata, la strada è stata provvisoriamente chiusa al traffico in entrambe le direzioni nel tratto compreso tra il chilometro 8 e il chilometro 14. Sul luogo dell'incidente sono intervenuti i carabinieri della sezione radiomobile del Nor della Compagnia di Quartu Sant'Elena, i Vigili del Fuoco e il personale dell'Anas. I militari della stazione carabinieri di Burcei sono tuttora impegnati sul posto per fornire supporto attivo nella gestione della viabilità e nella deviazione dei flussi di traffico verso arterie secondarie.