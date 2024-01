Cabras

I dati sono stati diffusi dalla Fondazione Mont’e Prama

A Cabras si è chiuso un anno positivo per il Museo civico “Giovanni Marongiu” e per i siti gestiti dalla Fondazione Mont’e Prama: 156.071 biglietti staccati ed entrate pari a 661.065 euro, rispettivamente in aumento del 17% e del 25% rispetto al 2022.

Confortanti anche le macro-analisi relative alla presenza di visitatori stranieri: alla conferma di francesi, tedeschi e spagnoli, si aggiunge la novità del grande incremento di ospiti provenienti da Stati Uniti (+165%) e Svizzera (+75%).

Tali risultati non sono che un punto di partenza, considerati i programmi della Fondazione Mont’e Prama nel triennio 2024/2026. Ne è convinto il presidente Anthony Muroni. “Il 2023 è stato l’anno dei grandi numeri”, ha detto Muroni, “quello durante il quale si è avviata una nuova fase del consolidamento della Fondazione, insieme alla costituzione della nuova area scientifica, composta da un direttore e da tre archeologhe specializzate, che si occuperanno dello sviluppo delle ricerche in collaborazione con gli organi competenti”.