Oristano

Spesa complessiva 2,7 milioni, presentate le offerte per i due lotti



Scaduti i vecchi appalti, la Provincia è pronta ad affidare per il biennio 2024-2025 il servizio di sfalciatura lungo gli oltre 1.000 chilometri di strade provinciali dell’Oristanese. Due i lotti: per il primo sono state presentate cinque offerte, per il secondo sono sette. In questa fase è in corso la procedura di apertura delle buste.

Per l’anno in corso la Provincia ha messo a bilancio un milione e 360mila euro, mentre per il 2025 sono a disposizione un milione e 355mila euro.

L’amministrazione guidata dal commissario straordinario Massimo Torrente sta provando a giocare d’anticipo, così da poter programmare per tempo gli interventi.

Puntualmente ogni primavera il problema degli sfalci torna d’attualità. La pulizia delle strade è importante per due ragioni: in primis per garantire un’adeguata visibilità agli automobilisti e motociclisti che le percorrono, ma anche per prevenire il rischio di incendi.

Tanti i punti critici, in particolare lungo le provinciali che portano alle spiagge del Sinis, molto trafficate nei mesi estivi.

Venerdì, 12 gennaio 2024