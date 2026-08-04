(Adnkronos) - Il 2026 non è ancora finito, ma gli Usa in questi 8 mesi hanno già toccato il record di casi di morbillo, registrando il dato più alto degli ultimi 35 anni e superando il precedente picco raggiunto proprio nel 2025. Secondo i dati al 30 luglio diffusi in questi giorni dai Cdc (Centri per il controllo e la prevenzione delle malattie), le infezioni negli Stati Uniti hanno superato quota 2.370 nel 2026 coinvolgendo 45 giurisdizioni, con 37 nuovi focolai. E il 93% dei pazienti colpiti non era vaccinato. Nel 2025 i casi confermati erano stati in tutto 2.289. Un passo indietro nel controllo di una malattia, che negli Usa è stata dichiarata eradicata nel 2000, uno status che rischia di essere rimesso in discussione. In questo contesto il segretario alla Salute degli States, Robert F. Kennedy jr, più volte finito alla ribalta delle cronache per affermazioni critiche verso i vaccini, ha esortato i genitori a vaccinare i propri figli durante un'accesa intervista alla 'Cnn'.

Negli ultimi anni si è assistito a un aumento delle sacche di bassa copertura vaccinale negli Usa, fenomeno che gli esperti nelle loro analisi attribuiscono in larga parte alla disinformazione. Kennedy è spesso finito nel mirino di polemiche sul fronte dei vaccini. I critici hanno a più riprese fatto notare il rischio che alcune sue dichiarazioni potessero alimentare l'esitazione vaccinale, ma il segretario Usa alla Salute ha dichiarato nell'intervista che i siti web della sua agenzia raccomandano ai genitori di vaccinare i propri figli contro il morbillo. "Non ho mai messo in dubbio l'efficacia del vaccino" in questione, ha affermato, secondo quanto si legge sul media Usa.

Complessivamente, negli ultimi due anni si sono registrati negli Stati Uniti più casi di morbillo rispetto a tutto il resto del XXI secolo messo insieme. Prima del 2026, l'ultima volta che si era registrato un numero maggiore di infezioni in un singolo anno è stato nel 1991.

Come riporta il 'Guardian', la conduttrice della 'Cnn' Dana Bash ha dunque invitato Rfk Jr a parlare direttamente ai genitori in vista del nuovo anno scolastico. E il segretario alla Salute ha a quel punto ribadito che "i genitori dovrebbero far vaccinare i propri figli contro il morbillo. Il vaccino contro il morbillo è efficace, blocca la malattia in circa il 97% dei casi. Le persone dovrebbero vaccinarsi". Alla domanda se si assumesse qualche responsabilità per l'aumento dei casi di morbillo, Kennedy Jr ha risposto: "Assolutamente no", osservando che "le comunità che soffrono a causa del morbillo sono quasi tutte comunità religiose che semplicemente non si vaccinano".