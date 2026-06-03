La Miastenia Gravis è una patologia che in Sardegna registra una prevalenza tra le più alte al mondo, sono attualmente seguiti circa 80 pazienti. E' una malattia autoimmune cronica che compromette la comunicazione tra nervi e muscoli causando affaticamento, debolezza e un impatto importante sulla qualità della vita. Sebbene sia considerata una malattia rara, dice la dottoressa Francesca Pili, neurologa del Policlinico dell'Aou di Cagliari, dove è attivo un ambulatorio dedicato, "in Sardegna ha una prevalenza fino a cinque volte superiore rispetto alle aree meno colpite e circa 1,5 volte superiore a quelle con i dati mondiali più elevati".
I numeri dell'Isola, infatti, superano la soglia
stabilita dall'Unione Europea per definire una malattia "rara",
continua la dottoressa Pili, "con una media di 55,3 casi ogni
100mila abitanti e un'incidenza media tra 26,8 e 39,2 casi per
milione di abitanti".
Uno degli aspetti più complessi della malattia
riguarda la diagnosi, spesso non immediata. "La Miastenia Gravis è
ancora sottodiagnosticata - dice ancora Pili - sia perché è rara e
poco conosciuta, sia perché i sintomi possono essere fluttuanti,
variabili e talvolta poco visibili. Nella maggior parte dei
pazienti la malattia si manifesta con disturbi della vista -
aggiunge la neurologa - tipicamente con visione doppia (diplopia) e
abbassamento della palpebra (ptosi palpebrale). Una parte dei
pazienti ha sintomi generalizzati, come difficoltà a mantenere
sollevate le braccia, problemi nella deglutizione, alterazioni del
tono della voce e, nei casi più gravi, compromissione
respiratoria". Il rischio di sviluppare la malattia, spiega ancora
Pili, "mostra un andamento bimodale, cioè è differente tra donne e
uomini. Nella donna è più frequente tra i 30 e ai 50 anni, mentre
nell'uomo aumenta progressivamente con l'età, raggiungendo
un'incidenza più alta tra i 60 e gli 89 anni". Negli ultimi...