Maracalagonis, Ragazza Cade da Cavallo all'Ippodromo: Trasferita in Elisoccorso al Brotzu

MARACALAGONIS – Paura questa mattina all'ippodromo di Maracalagonis, dove una giovane amazzone è caduta da cavallo durante una manifestazione sportiva. L'incidente ha richiesto l'intervento immediato dei soccorsi.

La Caduta e i Soccorsi

Secondo le prime informazioni, la ragazza stava partecipando a una competizione equestre quando, per cause ancora in corso di accertamento, è precipitata dal suo cavallo. Sul posto è immediatamente arrivato l'elisoccorso, che ha trasportato la giovane in codice rosso al pronto soccorso dell'ospedale Brotzu di Cagliari.

Le Condizioni

Fortunatamente, dopo gli accertamenti clinici, le condizioni della ragazza non destano preoccupazione. È stata comunque tenuta in osservazione per le dovute verifiche.

Un episodio che poteva trasformarsi in tragedia ma che si è risolto senza gravi conseguenze per l'amazzone.