L'università di Cagliari apre le iscrizioni, cinque nuovi corsi - Notizie

CAGLIARI, 14 LUG - Sono ufficialmente aperte le iscrizioni all'anno accademico 2026/2027 dell'università degli studi di Cagliari. Le novità sono state presentate questa mattina dal rettore Francesco Mola, che ha elencato numeri in crescita: aumentano immatricolati e iscritti, a quota 27.103.Per il prossimo anno accademico UniCa propone 102 corsi di studio, due in più rispetto allo scorso anno: 49 lauree triennali, 8 lauree magistrali a ciclo unico e 45 lauree magistrali biennali, distribuiti in tutte le aree disciplinari.I corsi di nuova istituzione sono cinque: Economia aziendale & management (laurea ciclo), Diritto dello sviluppo sostenibile e dell'innovazione (magistrale Il ciclo), Tossicologia ambientale e forense (magistrale Il ciclo), Ingegneria gestionale (magistrale Il ciclo) e Data science (magistrale Il ciclo)."Siamo riusciti a non aumentare le tasse", ha precisato Mola, "con i servizi che invece stanno aumentando". Crescono leggermente i posti a disposizione in Medicina: "Sono stati adeguati alcuni parametri", ha spiegato il rettore, "il territorio ha sicuramente bisogno di medici".Uno dei pilastri della strategia dell'ateneo - ha aggiunto Mola - è il modello di università diffusa. UniCa è oggi presente con corsi di laurea nelle sedi decentrate di Olbia, Nuoro e Oristano, con master di primo e secondo livello a Carbonia e Iglesias e con laboratori didattici specialistici per il restauro a Barumini.A Olbia, in collaborazione con il consorzio universitario UniOlbia, prosegue il percorso avviato con il corso di laurea in Ingegneria navale. Dal prossimo anno accademico sarà inoltre attivato il corso di laurea professionalizzante in Tecnologie industriali elettriche e aeronautiche, articolato negli indirizzi Tecnologie elettriche industriali e conversione dell'energia e tecnologie e manutenzione dei sistemi avionici.A Nuoro sono attivi il corso di laurea in Infermieristica e il corso in...

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