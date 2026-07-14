CAGLIARI, 14 LUG - Sono ufficialmente aperte le iscrizioni all'anno accademico 2026/2027 dell'università degli studi di Cagliari. Le novità sono state presentate questa mattina dal rettore Francesco Mola, che ha elencato numeri in crescita: aumentano immatricolati e iscritti, a quota 27.103.
Per il prossimo anno accademico UniCa propone
102 corsi di studio, due in più rispetto allo scorso anno: 49
lauree triennali, 8 lauree magistrali a ciclo unico e 45 lauree
magistrali biennali, distribuiti in tutte le aree disciplinari.
I corsi di nuova istituzione sono cinque:
Economia aziendale & management (laurea ciclo), Diritto dello
sviluppo sostenibile e dell'innovazione (magistrale Il ciclo),
Tossicologia ambientale e forense (magistrale Il ciclo), Ingegneria
gestionale (magistrale Il ciclo) e Data science (magistrale Il
ciclo).
"Siamo riusciti a non aumentare le tasse", ha
precisato Mola, "con i servizi che invece stanno aumentando".
Crescono leggermente i posti a disposizione in Medicina: "Sono
stati adeguati alcuni parametri", ha spiegato il rettore, "il
territorio ha sicuramente bisogno di medici".
Uno dei pilastri della strategia dell'ateneo -
ha aggiunto Mola - è il modello di università diffusa. UniCa è oggi
presente con corsi di laurea nelle sedi decentrate di Olbia, Nuoro
e Oristano, con master di primo e secondo livello a Carbonia e
Iglesias e con laboratori didattici specialistici per il restauro a
Barumini.
A Olbia, in collaborazione con il consorzio
universitario UniOlbia, prosegue il percorso avviato con il corso
di laurea in Ingegneria navale. Dal prossimo anno accademico sarà
inoltre attivato il corso di laurea professionalizzante in
Tecnologie industriali elettriche e aeronautiche, articolato negli
indirizzi Tecnologie elettriche industriali e conversione
dell'energia e tecnologie e manutenzione dei sistemi avionici.
A Nuoro sono attivi il corso di laurea in
Infermieristica e il corso in...