Sinnai, Addio a Cosimo Lai: Il Pastore-Ciclista Che Conquistò la Sardegna. Aveva 90 Anni

Sinnai, Addio a Cosimo Lai: Il Pastore-Ciclista Che Conquistò la Sardegna

SINNAI – Un personaggio straordinario. Pastore, ciclista campione sardo su pista e su strada, poeta, improvvisatore dialettale, attore, scrittore. Cosimo Lai è morto ieri pomeriggio a 90 anni , lasciando un vuoto immenso nella comunità di Sinnai, che lo ha sempre amato e stimato. La notizia ha destato grande cordoglio in paese e in tutta la Sardegna.

L'Uomo e il Campione

Cosimo Lai era un uomo d'altri tempi. Non è mai andato a scuola, ha imparato a leggere a vent'anni, diventando poi un assiduo lettore de L'Unione Sarda e della Gazzetta dello Sport. Barba bianca, foltissima, fino a poco tempo fa lo si vedeva tutti i giorni in piazza a parlare di attualità, ma anche a raccontare il suo passato di grande ciclista.

Ha vestito le maglie della Gialeto, dell'Audax, della Vadilonga, dello Jungfrau e dell'Achille Lauro. Nel 1961 è diventato campione sardo di ciclismo su strada , dopo un viaggio da Sinnai a Ozieri in bici fatto il giorno prima della gara. Un'impresa che lo ha consacrato tra i grandi del ciclismo isolano, insieme a nomi come Cherchi, Fontana, Marica, Garau, Murgia, Aru, Ulleri, Marini, Desogus, Manca. Un record sardo sui 20 chilometri nella pista di Carbonia lo ha accompagnato fino alla fine.

Poeta, Scrittore e Attore

Cosimo Lai non era solo un campione dello sport. È stato anche improvvisatore del canto dialettale campidanese, attore e scrittore. Le sue gesta sono finite in un suo libro in limba, curato da Amos Cardia. Ha realizzato cortometraggi e spot pubblicitari, con la sua barba foltissima e il suo bastone in ginepro che lo hanno reso un'icona riconoscibile in tutta l'isola.

Il Cordoglio del Paese

Centinaia di persone sui social lo stanno salutando con affetto. La sindaca di Sinnai, Maria Barbara Pusceddu , ha scritto: "Sinnai perde oggi un pezzo prezioso della sua storia e della sua anima. Con la scomparsa del Sig. Cosimo Lai salutiamo un uomo che ha amato profondamente il nostro paese, facendosi custode appassionato e fiero delle nostre tradizioni. Alla famiglia vanno le più sentite condoglianze e la vicinanza di tutti noi".

I Funerali

I funerali si terranno oggi, 14 luglio 2026, alle ore 17 , nella Parrocchia Santa Barbara di Sinnai. Un ultimo saluto a un uomo che ha rappresentato l'orgoglio e l'autenticità della sua terra. Addio, Cosimo. La tua bicicletta ora corre tra le stelle.