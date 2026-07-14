Sassari, Spaccio nel Centro Storico: Un cittadino straniero di 33 anni Denunciato con Cocaina, Hashish e Bilancino

SASSARI – Un cittadino straniero di 33 anni è stato denunciato dalla Polizia di Stato per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. L'operazione si inserisce nei servizi straordinari di controllo ad alto impatto predisposti nel centro storico di Sassari.

Il Controllo e la Fuga

L'intervento è avvenuto tra via La Marmora e via Abbadu. Gli agenti della Squadra Volante hanno notato un uomo con un atteggiamento sospetto. Alla vista dei poliziotti, il 33enne si è dato alla fuga , ma è stato prontamente raggiunto e fermato dopo un breve inseguimento.

Il Ritrovamento e la Perquisizione

La successiva perquisizione personale ha consentito di rinvenire quattro dosi di cocaina, confezionate e verosimilmente destinate allo spaccio. Gli accertamenti sono proseguiti con una perquisizione domiciliare, durante la quale sono stati sequestrati:

un bilancino di precisione

una somma di denaro contante in banconote di piccolo taglio

in banconote di piccolo taglio materiale per il confezionamento delle dosi

delle dosi una modica quantità di hashish

La Denuncia

Al termine delle formalità, il 33enne è stato denunciato in stato di libertà all'Autorità Giudiziaria. L'operazione conferma l'impegno della Polizia di Stato nel contrasto allo spaccio di stupefacenti nel centro storico di Sassari.