Magomadas, Scoperto un Supermarket della Droga: Arrestati Due con Mezzo Chilo di Cocaina e Agenda dello Spaccio

Magomadas, Supermarket della Droga in Casa: Arrestati Due con Mezzo Chilo di Cocaina e Agenda dello Spaccio

MACOMER – Un vero e proprio supermarket della droga è stato scoperto a Magomadas, in provincia di Oristano, dai Carabinieri della Compagnia di Macomer. Una 46enne e un 41enne sono stati arrestati in flagranza di reato per detenzione ai fini di spaccio di stupefacenti.

Il Viavai Sospetto

L'attività antidroga è partita da servizi di controllo del territorio. I militari della Stazione di Bosa e di Suni hanno notato un insolito viavai di persone in diverse ore del giorno presso un immobile nella disponibilità degli indagati, decidendo di intervenire con una perquisizione.

Il Bilancio del Sequestro

All'interno dell'abitazione, adibita a stoccaggio di droga, i Carabinieri hanno rinvenuto:

Mezzo chilogrammo di Cocaina (parte in pietra e parte già suddivisa in dosi, custodita in una scatoletta per caramelle)

(parte in pietra e parte già suddivisa in dosi, custodita in una scatoletta per caramelle) Hashish e Marijuana

Sostanza da taglio

Tre bilancini di precisione

Materiale per il confezionamento

Oltre 2.500 euro in contanti , ritenuti provento dell'attività di spaccio

, ritenuti provento dell'attività di spaccio Un'agenda con nomi e cifre riconducibili a una fiorente attività di spaccio

L'Area della Planargia

L'operazione dimostra il crescente uso e aumento dello spaccio di sostanze stupefacenti nell'area della Planargia. L'azione di contrasto dell'Arma, con il supporto dell'Autorità Giudiziaria, prosegue senza sosta per arginare il fenomeno.

I due arrestati sono stati condotti in carcere, a disposizione dell'Autorità Giudiziaria. Il procedimento penale è nella fase delle indagini preliminari e la loro effettiva responsabilità sarà vagliata nel corso del processo.