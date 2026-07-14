Magomadas, Supermarket della Droga in Casa: Arrestati Due con Mezzo Chilo di Cocaina e Agenda dello Spaccio
MACOMER – Un vero e proprio supermarket della droga è stato scoperto a Magomadas, in provincia di Oristano, dai Carabinieri della Compagnia di Macomer. Una 46enne e un 41enne sono stati arrestati in flagranza di reato per detenzione ai fini di spaccio di stupefacenti.
Il Viavai Sospetto
L'attività antidroga è partita da servizi di controllo del territorio. I militari della Stazione di Bosa e di Suni hanno notato un insolito viavai di persone in diverse ore del giorno presso un immobile nella disponibilità degli indagati, decidendo di intervenire con una perquisizione.
Il Bilancio del Sequestro
All'interno dell'abitazione, adibita a stoccaggio di droga, i Carabinieri hanno rinvenuto:
- Mezzo chilogrammo di Cocaina (parte in pietra e parte già suddivisa in dosi, custodita in una scatoletta per caramelle)
- Hashish e Marijuana
- Sostanza da taglio
- Tre bilancini di precisione
- Materiale per il confezionamento
- Oltre 2.500 euro in contanti, ritenuti provento dell'attività di spaccio
- Un'agenda con nomi e cifre riconducibili a una fiorente attività di spaccio
L'Area della Planargia
L'operazione dimostra il crescente uso e aumento dello spaccio di sostanze stupefacenti nell'area della Planargia. L'azione di contrasto dell'Arma, con il supporto dell'Autorità Giudiziaria, prosegue senza sosta per arginare il fenomeno.
I due arrestati sono stati condotti in carcere, a disposizione dell'Autorità Giudiziaria. Il procedimento penale è nella fase delle indagini preliminari e la loro effettiva responsabilità sarà vagliata nel corso del processo.