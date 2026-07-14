Cagliari, Violenza Sessuale su una Minore a Marina Piccola: arrestato straniero Richiedente Asilo

CAGLIARI – Un cittadino straniero, richiedente asilo e incensurato, è stato fermato dalla Squadra Mobile di Cagliari con l'accusa di violenza sessuale aggravata ai danni di una minore. L'episodio è avvenuto lo scorso 8 luglio nei pressi del porticciolo di Marina Piccola.

La Denuncia e le Indagini

L'indagine, coordinata dalla Procura della Repubblica di Cagliari, è partita immediatamente dopo la denuncia presentata dai familiari della giovane vittima. Gli investigatori della III Sezione e dei Falchi della Squadra Mobile hanno ricostruito la vicenda attraverso l'escussione dei testimoni e l'acquisizione delle immagini dei sistemi di videosorveglianza presenti nell'area, che hanno mostrato un uomo aggirarsi con fare sospetto.

L'Osservazione e il Fermo

Nel pomeriggio di ieri, ritenendo che il responsabile potesse essere un frequentatore della zona, gli investigatori hanno attuato un servizio di osservazione e appostamento. Il presunto autore è stato individuato e bloccato; il suo telefono cellulare è stato sequestrato.

Gli Accertamenti Tecnici

Dagli accertamenti di natura tecnico-forense sul cellulare sarebbero emersi ulteriori e significativi elementi probatori, che hanno rafforzato il quadro indiziario a carico dell'indagato, rendendo necessario il fermo.

Il Carcere

Al termine delle formalità di rito, l'uomo è stato condotto e rinchiuso nella Casa Circondariale "Ettore Scalas" di Uta, dove rimane a disposizione dell'Autorità Giudiziaria in attesa dell'udienza di convalida. Il provvedimento è stato eseguito nel rispetto dei diritti dell'indagato e della presunzione di innocenza.