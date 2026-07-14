Glamping davanti a Tavolara, la srl 'Preoccupa la violenza' - Notizie

"Non è in corso alcun tipo di costruzione o intervento nell'area di Cala Finanza (Villa Joy e dintorni)". Lo precisa, in una nota, la Tavolara Bay srl, la società interessata al contestato investimento immobiliare nel comune di Loiri Porto San Paolo, nel Nord Sardegna, dopo gli episodi di violenza segnalati alcuni giorni fa, quando qualcuno nella notte ha sparato, probabilmente con una scacciacani, e danneggiato cartelli e sedie nella proprietà."Negli ultimi giorni sono stati utilizzati dei mezzi meccanici solo per collocare delle piante in vaso e mettere a dimora esemplari di vegetazione preesistente", spiega la srl."In ossequio alla legge e ai processi amministrativi e legali, nelle scorse settimane la società aveva avviato gli interventi di conversione della Villa preesistente in un ristorante, senza alcuna modifica esterna e in conformità all'autorizzazione unica 74/2026 rilasciata dalla Zes; al tempo stesso, per rispetto dei Giudici e degli enti pubblici coinvolti, e in attesa delle decisioni del Tar, Tavolara Bay ha deciso di sospendere l'implementazione di 7 glamping amovibili, nonostante fossero stati approvati"."Stiamo seguendo e riferendo alle autorità municipali, regionali e statali il crescente stato di violenza che si sta sviluppando intorno a Cala Finanza", fa sapere la srl, "una violenza che è culminata in recenti episodi che hanno messo a rischio la sicurezza dei lavoratori, molti dei quali sardi"."A oggi, Villa Joy è utilizzata come residenza privata", ribadisce la società, sottolineando che non intende realizzare un hotel, ville e campo da golf a Cala Finanza e in aree entro i 300 metri dal mare." Tavolara Bay Srl", si legge nella nota, "ha sempre agito in conformità alla legge, in tutte le fasi del processo di approvazione del progetto, e continuerà a farlo con...

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