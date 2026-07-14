Sassari, Caldo a 40°C e Casa Senz'Acqua: La Polizia Ripara l'Autoclave e Soccorre un'Anziana

Sassari, Caldo a 40°C e Casa Senz'Acqua: La Polizia Ripara l'Autoclave e Soccorre un'Anziana

SASSARI – Una donna di 82 anni, sola e in difficoltà, ha ricevuto un aiuto prezioso dagli agenti della Polizia di Stato nella giornata di ieri, caratterizzata da temperature eccezionalmente elevate che hanno sfiorato i 40°C.

La Richiesta di Aiuto

La donna vive sola. Da alcuni giorni l'autoclave della sua abitazione era fuori uso e, non potendo contare sull'aiuto di familiari o conoscenti, ha contattato il 112. L'anziana doveva affrontare una visita medica, ma era impossibilitata a provvedere alla propria igiene personale perché dai rubinetti non usciva acqua.

L'Intervento delle Volanti

Considerate le condizioni della donna, il caldo estremo e il concreto rischio per la sua salute, gli agenti delle Volanti hanno raggiunto immediatamente l'abitazione. Dopo aver aperto la botola di accesso al pozzo, hanno individuato la causa del malfunzionamento: il cavo elettrico collegato al galleggiante dell'impianto.

Il Ripristino e l'Aiuto Concreto

Grazie all'intervento dei poliziotti, l'impianto è stato riparato e l'erogazione dell'acqua è stata ripristinata. Non soddisfatti, gli agenti hanno recuperato dal pozzo bacinelle e un bidone di plastica, riempiendoli d'acqua e lasciando una scorta sufficiente per i giorni successivi.

La Gratitudine dell'Anziana

Profondamente commossa, la donna ha voluto esprimere la sua sincera gratitudine agli operatori per la disponibilità e la sensibilità dimostrate. L'episodio è un'ulteriore testimonianza dell'impegno quotidiano della Polizia di Stato, che accanto alle attività di controllo del territorio assicura interventi di soccorso pubblico e vicinanza ai cittadini, con particolare attenzione alle persone più fragili.