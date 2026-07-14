Alberto Cellino è il nuovo presidente di Confindustria Sardegna. Eletto stamane all'unanimità dal Consiglio di presidenza dell'associazione degli industriali sardi, l'imprenditore che da oltre 40 anni guida l'omonimo gruppo agroalimentare subentra a Maurizio de Pascale.
Nato a Cagliari nel 1966, Cellino è cresciuto
nell'azienda fondata dal padre Ercole e che è ora punto di
riferimento della filiera cerealicola e alimentare, con 800
lavoratori. Cuore operativo del gruppo è la Simec spa, nata col
polo agroindustriale di Oristano, per concentrare in un unico sito
le attività di ricevimento, stoccaggio, lavorazione, trasformazione
e commercializzazione dei cereali.
Nel 1994, alla scomparsa del padre, Alberto ha
assunto la piena responsabilità del gruppo e nel 1999 ha
costituito, assieme alla sorella Lucina, il Pastificio F.lli
Cellino spa., oggi tra i principali produttori di pasta italiani e
presente sui mercati internazionali.
"Le priorità", ha dichiarato il neopresidente,
"sono chiare e sono quelle per cui da tempo si batte la
Confindustria: continuità territoriale delle merci, riduzione del
costo dell'energia, investimenti nelle infrastrutture materiali e
digitali, valorizzazione dei giovani. Confindustria Sardegna sarà
una casa aperta al dialogo, al confronto e alla collaborazione con
le istituzioni e tutti gli attori economici e sociali, nella
convinzione che lo sviluppo si costruisca attraverso la
condivisione degli obiettivi e la capacità di fare squadra. Il mio
impegno sarà quello di rappresentare con forza tutte le imprese
sarde, ascoltarne le esigenze e tradurle in proposte concrete.
Cellino ricopre da anni incarichi di rilievo
negli organismi di rappresentanza dell'industria agroalimentare
italiana. È consigliere dell'Associazione Industriali Mugnai
Italmopa Confindustria, di Filiera Italia Segmento Pasta e della
Commissione unica nazionale del grano duro. A livello regionale è
componente del Consiglio direttivo della Confindustria Sardegna
Meridionale e presidente della Sezione imprese alimentari nella
stessa...