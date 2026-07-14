L'anima flamenca e il fuoco di Sergio Bernal per il 'Bolero' di Ravel - Notizie

Il rigore e l' eleganza del bailarín classico e il fuoco e la passione del bailaor gitano: Sergio Bernal, considerato il re del flamenco, è l' atteso protagonista, il 18 luglio alle 21.30, del FestArtes- Sulky Jazz, sul palcoscenico dell'Arena Fenicia di Sant' Antioco. Il danzatore e coreografo madrileno, già primo ballerino del Balletto nazionale di Spagna, propone il trittico 'Rango, Bolero, Suite Flamenca', prodotto dalla sua compagnia.Bernal, tra le étoile più applaudite della danza spagnola contemporanea, sale sul palco accompagnato dalla musica dal vivo di chitarra, percussioni e canti. In scaletta coreografie di Rafael Aguilar, 'Rango', ispirato a La Casa di Bernarda Alba, opera teatrale di García Lorca, e 'Boléro', emozionante versione dell' iconico balletto di Maurice Ravel. La danza andalusa esplode poi con tutto il suo vigore in 'Suite Flamenca', intimo dialogo tra lo scattante e magnetico Bernal e i suoi musicisti.Lo spettacolo è l' evento di punta dell'8/a edizione del festival diffuso tra Arena Fenicia, spiaggia di Cala Sapone e piazza Umberto e che accoglie dal 10 luglio al 28 agosto un cartellone di danza, musica e teatro con artisti da diversi paesi del mondo.Dal fruscio degli strumenti e dal battere del 'taconeo'' della Bernal Dance Company emerge l'unicità di Bernal.L'appuntamento è un'occasione per assistere alla rilettura del "Boléro" considerata da gran parte di pubblico e critica la versione più emozionante del celebre balletto di Maurice Ravel.Presente nei gala di danza in diversi paesi del mondo, Bernal ha ottenuto diversi riconoscimenti, tra cui nel 2023 il premio Danza&danza come miglior ballerino dell'anno. Con il suo carisma è pronto a incantare il pubblico con le sue coreografie tra assoli, pas de deux e pas de trois....

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