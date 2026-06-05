Ulassai celebra i 20 anni della Fondazione Stazione dell'Arte con "Chagall con Maria Lai. Il villaggio interiore". Oltre 70 le opere in mostra tra dipinti, incisioni, libri d'artista, tessiture e opere su carta.
Inaugurazione il 13 giugno alle 11.
Il percorso espositivo curato da Paul Schneiter
e Marco Peri esplora i vissuti complessi, le geografie dell'anima e
il valore del racconto che accomunano due protagonisti dell'arte
del '900.
L'inedita esposizione, come suggerisce il
titolo, individua poi un forte elemento che attraversa le opere di
Chagall e Lai, ovvero la capacità di trasformare le proprie radici
in immaginazione universale. Per entrambi, il villaggio d'origine
non è soltanto un luogo reale, ma uno spazio interiore, una matrice
poetica che continua a generare immagini, racconti e visioni.
Vitebsk, città natale di Chagall, e Ulassai, paese d'origine di
Maria Lai, diventano luoghi della memoria e dell'immaginazione,
territori interiori continuamente reinventati attraverso l'arte. Le
opere di Chagall, attraversate da un lirismo visionario e fiabesco,
popolato di figure sospese, animali simbolici e paesaggi della
memoria dialogano con una selezione di lavori di Maria Lai,
l'artista che ha trasformato il legame con il proprio territorio,
le tradizioni orali e il gesto del cucire in una personale
grammatica poetica.
La mostra è promossa dal Comune di Ulassai e
prodotta dalla Fondazione Stazione dell'Arte con il supporto
organizzativo di Arthemisia.
Il direttore della Stazione dell'Arte Marco Peri
afferma che "la mostra inaugura le celebrazioni per i vent'anni
della Fondazione Stazione dell'Arte, aperta l'8 luglio 2006 per
volontà di Maria Lai e dell'Amministrazione comunale di
Ulassai.
Un anniversario significativo che restituisce il
senso profondo di questo museo: un luogo nato dal dono dell'artista
al proprio paese e pensato come un'eredità culturale viva, dedicata...