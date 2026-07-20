Venerdì riapre il tratto della SS 195 danneggiato dal ciclone Harry a gennaio - Notizie

Riaprirà venerdì prossimo, 24 luglio, in serata, il tratto della strada statale 195, fra il km 5,500 e il km 8,200, interessato a lavori di ripristino e messa in sicurezza dopo i danni causati dal ciclone Harry lo scorso gennaio."L'apertura con una settimana di anticipo rispetto al cronoprogramma è un traguardo non scontato", sottolinea l'assessore regionale dei Lavori pubblici, Antonio Piu, "che è invece il segno tangibile del senso di responsabilità di tutte le istituzioni coinvolte".È stata ricostruita la parte del corpo stradale esposta al mare, rimasta danneggiata, e sono state installate nuove barriere di sicurezza, gettata la nuova pavimentazione stradale e tracciata la segnaletica orizzontale. Il valore dell'intervento è di 1,7 milioni di euro, a cui si aggiungono 150 mila euro di pavimentazioni lungo il tratto consortile per migliorare la viabilità alternativa. Altri 2 milioni di euro hanno finanziato le barriere di sicurezza NBDA nel tratto a quattro corsie in prossimità del tratto costiero.Prima dell'avvio dei lavori, lo scorso 15 giugno, Piu aveva aperto un tavolo coinvolgendo i sindaci dei comuni interessati da quel tratto, per avviare un confronto che portasse alla soluzione meno impattante.L'ultima riunione, grazie anche all'Anas, aveva portato alla definizione di un percorso condiviso. Il cantiere, che ha comportato la chiusura di una corsia e un percorso alternativo in direzione Capoterra-Pula, è coinciso con l'inizio della stagione estiva e con il conseguente incremento del traffico sulla Sulcitana."Si è lavorato affinché si potesse anticipare", aggiunge Piu."Questo, nonostante le temperature eccezionali del periodo, che non hanno reso il lavoro facile agli operai di Anas. I lavori inoltre erano necessari per non rischiare che un altro violento evento atmosferico cancellasse definitivamente quel tratto. Ora, dopo poco...

Leggi tutto su Ansa Sardegna