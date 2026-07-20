Riaprirà venerdì prossimo, 24 luglio, in serata, il tratto della strada statale 195, fra il km 5,500 e il km 8,200, interessato a lavori di ripristino e messa in sicurezza dopo i danni causati dal ciclone Harry lo scorso gennaio.
"L'apertura con una settimana di anticipo
rispetto al cronoprogramma è un traguardo non scontato", sottolinea
l'assessore regionale dei Lavori pubblici, Antonio Piu, "che è
invece il segno tangibile del senso di responsabilità di tutte le
istituzioni coinvolte".
È stata ricostruita la parte del corpo stradale
esposta al mare, rimasta danneggiata, e sono state installate nuove
barriere di sicurezza, gettata la nuova pavimentazione stradale e
tracciata la segnaletica orizzontale. Il valore dell'intervento è
di 1,7 milioni di euro, a cui si aggiungono 150 mila euro di
pavimentazioni lungo il tratto consortile per migliorare la
viabilità alternativa. Altri 2 milioni di euro hanno finanziato le
barriere di sicurezza NBDA nel tratto a quattro corsie in
prossimità del tratto costiero.
Prima dell'avvio dei lavori, lo scorso 15
giugno, Piu aveva aperto un tavolo coinvolgendo i sindaci dei
comuni interessati da quel tratto, per avviare un confronto che
portasse alla soluzione meno impattante.
L'ultima riunione, grazie anche all'Anas, aveva
portato alla definizione di un percorso condiviso. Il cantiere, che
ha comportato la chiusura di una corsia e un percorso alternativo
in direzione Capoterra-Pula, è coinciso con l'inizio della stagione
estiva e con il conseguente incremento del traffico sulla
Sulcitana.
"Si è lavorato affinché si potesse anticipare",
aggiunge Piu.
"Questo, nonostante le temperature eccezionali
del periodo, che non hanno reso il lavoro facile agli operai di
Anas. I lavori inoltre erano necessari per non rischiare che un
altro violento evento atmosferico cancellasse definitivamente quel
tratto. Ora, dopo poco...