Visto il sempre più frequente raggiungimento di temperature elevate e i conseguenti avvisi di allerta per ondate di calore e a tutela degli operatori e degli utenti, sino al 31 agosto saranno modificati gli orari di apertura al pubblico dell'ecocentro di Sant'Elia e delle isole ecologiche in via Pisano e in via Puglia.

Le strutture saranno quindi operative dal lunedì alla domenica, esclusi i giorni festivi, dalle 6:30 alle 12:30 la mattina e dalle 15:30 alle 21:30 la sera.

Restano invariati gli orari dell'ecocentro ubicato in Via San Paolo, aperto al pubblico dal lunedì alla domenica, esclusi i festivi, dalle 9:30 alle 12:30 e dalle 15:30 alle 19:30.