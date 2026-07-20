Castiadas, Ubriaco Sbanda Sulla 125: I Carabinieri lo Fermano e Scoprono un Furto

CASTIADAS – Un cittadino in transito sulla Statale 125 ha notato un'auto procedere a zigzag, pericolosamente. Preoccupato, ha chiamato il 112, fornendo aggiornamenti in tempo reale fino a quando il veicolo si è fermato in un'area di servizio. La segnalazione si è rivelata decisiva per fermare un uomo ubriaco e scoprire un furto.

L'Intervento e l'Alcoltest

I Carabinieri dell'Aliquota Radiomobile della Compagnia di Quartu, giunti sul posto in pochissimi minuti, hanno sottoposto l'uomo all'accertamento etilometrico. Il tasso alcolemico era ben oltre due volte il limite massimo consentito.

La Scoperta degli Arnesi e della Refurtiva

Notando il disordine nell'abitacolo, i militari hanno approfondito il controllo. Durante la perquisizione veicolare, hanno trovato arnesi da scasso, un computer portatile, denaro contante in valuta nazionale ed estera e un set di coltelli di rilevante valore.

Il Collegamento ai Furti

Gli accertamenti hanno permesso di collegare i beni a furti perpetrati durante la notte precedente ai danni di un'agenzia immobiliare di Castiadas e di alcune abitazioni turistiche da essa gestite. I legittimi proprietari, alcuni ancora ignari del furto, sono stati contattati.

L'Importanza della Segnalazione

L'intervento testimonia il valore strategico della collaborazione tra cittadini e Forze dell'Ordine. La prontezza della segnalazione ha permesso di fermare un soggetto pericoloso per la circolazione e di recuperare la refurtiva. L'uomo è stato denunciato per guida in stato di ebbrezza e furto. Le indagini proseguono per quantificare il bottino e risalire a eventuali altri colpi. Notizia in aggiornamento.