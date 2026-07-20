Sinnai, Suggestiva Processione in onore di Santa Barbara con i Fuochi d'Artificio [VIDEO]

SINNAI – Una serata di fede, tradizione e spettacolo. Domenica 19 luglio, Sinnai ha celebrato la Solennità di Santa Barbara, patrona del paese, con una partecipata processione in suo onore. La comunità si è stretta attorno alla santa, vivendo momenti di intensa emozione, immortalati nel video che accompagna questo articolo.

Il Percorso della Processione

Il lungo corteo di fedeli, accompagnato dalla Banda Musicale "G. Verdi" di Sinnai, ha percorso le vie del paese: Piazza Chiesa, Roma, Rossini, Respighi, 1° Maggio, Concas, Gorizia, Forreddu, Oriente, Mara, Roma, fino al ritorno in Piazza Chiesa.

La Sosta e i Fuochi

Giunta alla fine di via Rossini, la processione si è fermata. Qui, fedeli e partecipanti hanno potuto assistere allo spettacolo pirotecnico "Fuochi a Lugori" , a cura della Ditta Fratelli Massa di Serdiana, in onore di Santa Barbara. Le coreografie di luci e colori hanno incantato grandi e piccini. Al termine dei fuochi, il corteo ha ripreso il suo cammino, proseguendo per le vie del paese fino al ritorno in Piazza Chiesa.

La serata ha confermato il profondo legame della comunità sinnaese con le proprie tradizioni religiose e popolari, in un momento di condivisione e di festa che ha unito l'intero paese.

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