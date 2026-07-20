Intrappolati in una gabbia, circondati dalle fiamme: Polizia Stradale e Vigili del Fuoco Salvano Due Cani da Caccia dall'Incendio

CABRAS – Un intervento di grande umanità ha segnato le operazioni di spegnimento del vasto incendio che ha colpito le campagne di Cabras. Una pattuglia della Sezione Polizia Stradale di Oristano, impegnata nella gestione della viabilità, ha collaborato con i Vigili del Fuoco per salvare due cani da caccia intrappolati in una gabbia, circondati dalle fiamme.

Un Salvataggio in Condizioni Estreme

Il rogo, favorito dalle elevate temperature e dal forte vento, ha coinvolto diverse aziende agricole. In una di queste, ormai circondata dal fuoco, due cani erano rinchiusi in una gabbia. Considerata l'urgenza, un agente della Polizia Stradale ha accompagnato i Vigili del Fuoco fino al fabbricato. In un'area completamente invasa dal fumo, un vigile e il poliziotto sono riusciti ad aprire la gabbia e a prendere in braccio gli animali, portandoli in salvo.

Il Valore dell'Intervento Congiunto

L'operazione, svolta in condizioni di estrema difficoltà e rischio a causa del denso fumo e del rapido avanzare delle fiamme, si è rivelata determinante per salvare la vita dei due cani. L'intervento congiunto tra la Polizia Stradale e i Vigili del Fuoco dimostra come, anche nelle emergenze più gravi, l'impegno per la tutela della vita, anche animale, sia una priorità. La prontezza di riflessi e il coraggio degli operatori hanno permesso di evitare una tragedia. Le campagne di Cabras, già devastate dal fuoco, hanno visto un gesto di grande umanità che ha fatto la differenza.