Non cessa l'ondata di caldo estremo che dalla scorsa settimana si è abbattuta sulla Sardegna.

La Protezione civile regionale ha diffuso nel pomeriggio un nuovo avviso di condizioni meteo avverse per alte temperature valido dalle 20 di oggi fino alla stessa ora di mercoledì, 22 luglio, e che prolunga l'attuale stato di allerta.

Sono previsti picchi superiori ai 45 gradi centigradi sulla parte centrale e meridionale dell'Isola e massime generalmente sopra i 40 gradi.

Confermate anche le 'notti tropicali', in cui le temperature minime saranno sopra i 25 gradi.

Resta alto anche il rischio di incendi: il bollettino della Protezione civile indica il codice arancione per l'intera giornata di domani, martedì 21 luglio.