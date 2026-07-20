Un elisoccorritore e istruttore dei vigili del fuoco del Reparto volo di Alghero, Pietro Isola, originario del Cagliaritano, è morto questa mattina a causa di un infarto, durante un'attività di addestramento sul lago Temo, nel nord Sardegna.

Pietro Isola ha accusato un malore ed è stato soccorso dai colleghi, che lo hanno trasportato con l'elicottero Drago all'ospedale Santissima Annunziata di Sassari, e affidato alle cure del 118.

Le sue condizioni sono peggiorate e Isola è morto fra le braccia dei medici che cercavano di tenerlo in vita.