Michael League fa tris al festival Dromos - Notizie

Il festival Dromos accoglie il versatile polistrumentista, compositore e produttore statunitense Michael League, in tre differenti concerti. Il fondatore degli Snarky Puppy, considerato tra le figure più influenti del jazz contemporaneo si esibisce ogni volta con una differente formazione, in tre affascinanti scenari e luoghi simbolici dell'oristanese.Il 22 luglio alle 20.30 in duo con la cantautrice, polistrumentista e produttrice statunitense, Becca Stevens al Nuraghe Cuccurada nel territorio di Mogoro. Il giorno dopo sarà con Bill Laurance alla Cantina Contini a Cabras, dove a partire dalle 20.30 e con un aperitivo di benvenuto, condivide il palco con Bill Laurance, pianista, tastierista e compositore britannico, membro fondatore degli Snarky Puppy. Il 24 sarà in un'altra azienda vitivinicola dell'Oristanese, la cantina Silvio Carta a Baratili San Pietro, sempre alle 20.30 e con la formula aperitivo di benvenuto e live. Accanto a lui sul palco il batterista messicano Antonio Sánchez e il pianista israeliano Shai Maestro. È uno tra più attesi ospiti della 28/a edizione del festival che fino al 16 agosto porta sui palcoscenici allestiti a Oristano e altri centri della sua provincia nomi quali Carmen Consoli, Stefano Bollani, Mario Biondi, Tosca, i Subsonica, Sarah Jane Morris con il Solis String Quartet, Hamilton de Holanda, Tigran Hamasyan, Cory Henry con The Funk Apostles, Rokia Traoré, la Treves Blues Band, Brian Jackson, Simona Molinari con Raphael Gualazzi.Ma propone anche proiezioni e la mostra dedicata al fotografo giapponese Nobuyoshi Araki allestita alla Pinacoteca di Oristano.La scelta delle due storiche cantine per i suoi concerti è legata all'interesse di Michael League per il mondo della produzione artigianale. Il musicista statunitense produce infatti vino in Catalogna e sakè di alta qualità a Fukushima, portando avanti una ricerca parallela che unisce artigianalità, territorio e...

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