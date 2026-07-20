Il festival Dromos accoglie il versatile polistrumentista, compositore e produttore statunitense Michael League, in tre differenti concerti. Il fondatore degli Snarky Puppy, considerato tra le figure più influenti del jazz contemporaneo si esibisce ogni volta con una differente formazione, in tre affascinanti scenari e luoghi simbolici dell'oristanese.
Il 22 luglio alle 20.30 in duo con la
cantautrice, polistrumentista e produttrice statunitense, Becca
Stevens al Nuraghe Cuccurada nel territorio di Mogoro. Il giorno
dopo sarà con Bill Laurance alla Cantina Contini a Cabras, dove a
partire dalle 20.30 e con un aperitivo di benvenuto, condivide il
palco con Bill Laurance, pianista, tastierista e compositore
britannico, membro fondatore degli Snarky Puppy. Il 24 sarà in
un'altra azienda vitivinicola dell'Oristanese, la cantina Silvio
Carta a Baratili San Pietro, sempre alle 20.30 e con la formula
aperitivo di benvenuto e live. Accanto a lui sul palco il
batterista messicano Antonio Sánchez e il pianista israeliano Shai
Maestro. È uno tra più attesi ospiti della 28/a edizione del
festival che fino al 16 agosto porta sui palcoscenici allestiti a
Oristano e altri centri della sua provincia nomi quali Carmen
Consoli, Stefano Bollani, Mario Biondi, Tosca, i Subsonica, Sarah
Jane Morris con il Solis String Quartet, Hamilton de Holanda,
Tigran Hamasyan, Cory Henry con The Funk Apostles, Rokia Traoré, la
Treves Blues Band, Brian Jackson, Simona Molinari con Raphael
Gualazzi.
Ma propone anche proiezioni e la mostra dedicata
al fotografo giapponese Nobuyoshi Araki allestita alla Pinacoteca
di Oristano.
La scelta delle due storiche cantine per i suoi
concerti è legata all'interesse di Michael League per il mondo
della produzione artigianale. Il musicista statunitense produce
infatti vino in Catalogna e sakè di alta qualità a Fukushima,
portando avanti una ricerca parallela che unisce artigianalità,
territorio e...