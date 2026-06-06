Scrivere una storia o un racconto, realizzare un'illustrazione, un fumetto, un dipinto, oppure una scultura o una incisione. Immergersi nell'arte in ogni sua forma, per lavoro, passione o solo per gioco, per coltivare il bello che c'è dentro ognuno di noi.
E' quello che accade ogni giorno nelle aule e
negli spazi dell'Accademia d'Arte al Lazzaretto di Cagliari. È
quello che vivono gli oltre 200 iscritti partecipando ai 50 corsi
tra scrittura, pittura, fumetto e illustrazione. Domenica 7 giugno
dalle 9 alle 18,30 sarà possibile scoprire cosa accade lì dentro e
approfondire le proposte di corsi, anche brevi e dedicati agli
under 14.
L'Accademia ha infatti organizzato come ogni
anno l'open day, una giornata per raccontarsi e raccontare, per
illustrare e descrivere, per mostrarsi e mostrare tutte le
sfaccettature e le potenzialità dell'arte. Fondata nel 2018,
continua a crescere e a investire sul futuro e sui nuovi autori
anche grazie alla sua casa editrice Camena Edizioni. Lo dimostrano
pubblicazioni come "Daemonium, racconti d'ombra", la seconda
antologia di storie realizzata dagli iscritti dell'Accademia che,
come successo per "Sanatorium. Villa Clara", sta andando a ruba
nelle librerie e negli store digitali; oppure "L'estate delle
comete azzurre", il romanzo illustrato scritto da Piergiorgio
Pulixi e arricchito dagli acquerelli di Daniele Serra che ha già
venduto migliaia di copie.
Spazio poi ai progetti legati al sociale come
"Steampunk e inclusività" in cui 13 studenti dell'Accademia hanno
realizzato i disegni e customizzato numerose protesi per disabili,
o dalla pubblicazione del libro illustrato "Il viaggio di Tea in
fondo al mare" che ha unito arte e scienza, permettendo di parlare
di inquinamento e sprechi anche ai più piccoli, mettendo attorno a
un tavolo l'autore del libro , i ricercatori del Cnr-Cres del
Sinis, l'Accademia d'arte...