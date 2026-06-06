Governo sblocca 14 impianti di rinnovabili per 530 Mw - Notizie

Il Consiglio dei ministri del 4 giugno ha sbloccato le autorizzazioni per 14 impianti di rinnovabili in Puglia, Basilicata, Lazio e Sardegna, per 530 megawatt complessivi, bloccati da pareri discordanti fra il ministero dell'Ambiente e le Soprintendenze del ministero della Cultura.Sette impianti sono in Puglia: parco fotovoltaico "Apricena 02" da 25,67 Megawatt, con annesso impianto di accumulo energetico della potenza di 50 Mw nei comuni di Apricena (Foggia), e San Paolo di Civitate (Foggia); impianto agrivoltaico "Deliceto Hv" da 63,78 MWp, nei comuni di Bovino (Foggia), Castelluccio dei Sauri (Foggia) e Deliceto (Foggia); parco eolico "Borgo Fonte Rosa 2", da 10 aerogeneratori e 47 Mw, nel comune di Manfredonia (Foggia); parco eolico da 10 aerogeneratori e potenza complessiva di 60 Mw, nei comuni di Cerignola (Foggia) e Ascoli Satriano (Foggia); impianto agrivoltaico da 28,1 Mw nel comune di Manfredonia (Foggia), in località "Borgo Fonte Rosa" e "Macchia Rotonda"; impianto agro-fotovoltaico "Cer01" da 44,715 Mw, nel comune di Cerignola (Foggia); impianto agrivoltaico "Asc05" da 55,40 Mw nei comuni di Ascoli Satriano (Foggia), Cerignola (Foggia) e Melfi (Potenza), in località Perillo-Posta Carrera-Gubito.Un impianto fotovoltaico è fra le regioni Puglia e Basilicata, nel comune di Spinazzola (Barletta Andria Trani), da collegare alla stazione elettrica di smistamento nel comune di Genzano di Lucania (Potenza).Tre impianti sono nel Lazio: impianto agrivoltaico da 25,3 Mw in Roma Capitale; impianto agrivoltaico "Ardea 26" da 14,032 Mw nel Comune di Ardea (Roma), in località "La Fossa"; impianto eolico "Parco Eolico Energia Viterbo", da 13 aerogeneratori e potenza complessiva di 78 Mw, nei comuni di Montefiascone (Viterbo) e Viterbo.Gli ultimi 3 impianti riguardano la Sardegna: impianto eolico "Boreas" da 60 Mw, nei comuni di Jerzu (Nuoro) e Ulassai (Nuoro); mpianto fotovoltaico "Cacip_25"...

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