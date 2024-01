Lavori pubblici Progetto da 600mila euro finanziato con fondi regionali e del Comune

La strada asfaltata di recente nell'area artigianale di Neoneli

Neoneli

Progetto da 600mila euro finanziato con fondi regionali e del Comune

Nuova pavimentazione nella strada principale e in quella di accesso, riqualificazione dell’illuminazione pubblica e realizzazione di uno spazio da utilizzare come deposito comunale, con una copertura costituita da pannelli fotovoltaici per la produzione dell’energia elettrica necessaria ad alimentare il fabbisogno del PIP. Sono le opere del grande intervento di riqualificazione urbanistica avviate alla fine del 2023 nella zona artigianale di Neoneli.

Per la realizzazione dei lavori il piccolo paese del Barigadu aveva ottenuto dalla Regione un contributo di 540.000 euro, a fronte di un progetto di 600.000 euro. La differenza è stata coperta con fondi del bilancio comunale.

“La nostra area artigianale si sta caratterizzando con una connotazione vitivinicola, tant’è che oltre alla cantina Bentu Luna – di proprietà della famiglia Moratti – già operativa, è all’orizzonte l’insediamento di un’altra azienda del settore”, commenta il sindaco Salvatore Cau. “Per noi è un grande risultato. Riqualificare il PIP, che è situato in un contesto paesaggistico bellissimo, e metterlo a disposizione delle aziende agroalimentari di nicchia, è una delle strade da percorrere per mantenere vivi i nostri territori. È essenziale creare tutte le condizioni a sostegno delle filiere legate alla terra e alle sue produzioni”.

Salvatore Cau

Sabato, 13 gennaio 2024

commenta