Carbonia

Inutili i soccorsi

Tragedia poco prima delle 12 a Carbonia. Un motociclista è morto dopo uno scontro frontale con un suv. Si chiamava Andrea Biggio e aveva 38 anni.

L’incidente è avvenuto in via Aspromonte, non lontano dalla rotonda che permette di raggiungere la Statale 126.

Quando sono arrivati i soccorsi, per il motociclista non c’era più nulla da fare.

Oltre alle ambulanze dei 118, sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco e i carabinieri.

Sono in corso gli accertamenti per chiarire la dinamica del tragico incidente.

Sabato, 13 gennaio 2024