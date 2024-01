Oristano

Sarà attivato all’Istituto Benedetto Croce. Iscrizioni dal 23 gennaio

Sarà attivato anche nell’Oristanese il primo Liceo del Made in Italy. Per l’anno scolastico 2024-2025 farà il suo esordio all’istituto Magicroce, guidato dal dirigente Salvatore Maresca e sarà l’unico in provincia.

Il nuovo corso è stato istituito nelle scorse settimane, con la legge 27 dicembre 2023 n. 206 (“Disposizioni organiche per la valorizzazione, la promozione e la tutela del made in Italy”), su proposta dei ministri dell’Istruzione e del merito, Giuseppe Valditara, e del ministro delle Imprese e del Made in Italy, Adolfo Urso.

“I nostri organi collegiali hanno approvato ieri la creazione di una classe”, ha fatto sapere il dirigente Maresca. “E abbiamo inoltrato la richiesta di attivazione all’Ufficio scolastico regionale”.

Il nuovo corso di studi coesisterà con il Liceo economico-sociale.

“Le iscrizioni per chi sceglierà questo liceo partiranno dal 23 gennaio”, spiega ancora il dirigente.

Il corso prevede lo studio di due lingue straniere; fra le materie anche diritto, economia e storia dell’arte. Nel triennio, la specializzazione riguarderà la comunicazione e il marketing: “Beni culturali, ma anche produttivi”, sottolinea il dirigente dell’istituto. “Una preparazione che permetterà agli studenti di sviluppare e approfondire competenze per mettere in evidenza le eccellenze del territorio”.

Qui il piano di studi completo