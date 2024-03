Oristano

Per ora nessuna spiegazione da Abbanoa



Problemi ormai da tre giorni sulle reti idriche a Baratili e Riola: in numerose case l’acqua che arriva dai rubinetti è giallastra e la pressione è più bassa del normale.

“Nonostante le varie segnalazioni, purtroppo questa spiacevole situazione rimane”, commenta una residente. “Considerati i costi alti in bolletta, l’intervento per la risoluzione del problema avrebbe dovuto essere tempestivo. Invece noto un disinteresse totale”.

Abbanoa è stata informata del disservizio. “Il problema è stato riscontrato solamente in alcune zone. Abbiamo già fatto una segnalazione sia al responsabile di zona che al fontaniere”, fanno sapere sapere dall’Amministrazione comunale di Baratili. “Sappiamo che anche tanti cittadini hanno contattato il numero verde di Abbanoa. Rimaniamo in attesa di risposte sulle cause del problema e sui tempi necessari per risolverlo”.

I cittadini sono preoccupati dal prolungarsi della situazione. “L’acqua è un bene essenziale e in questo momento il servizio di erogazione non è per niente efficiente”, dice ancora l’autrice della segnalazione. “Come possiamo utilizzare l’acqua in simili condizioni? Come dobbiamo comportarci per cucinare, lavarci, o bere? Non tutti possono permettersi di fare scorte al supermercato. Mi auguro che Abbanoa si impegni a risolvere questo problema!”.

