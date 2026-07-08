Cagliari, Tentato Furto su un Cantiere Edile: Arrestato 26enne Cagliaritano. La Segnalazione di un Cittadino lo Inchioda

Cagliari, Tentato Furto su un Cantiere Edile: 26enne Arrestato Grazie a una Segnalazione

CAGLIARI – Un tentativo di furto in un cantiere edile del capoluogo è stato sventato grazie alla segnalazione di un cittadino e al tempestivo intervento dei Carabinieri. Un 26enne, disoccupato e già noto alle forze dell'ordine, è stato arrestato con l'accusa di tentato furto aggravato.

La Segnalazione e l'Intervento

I Carabinieri della Sezione Radiomobile della Compagnia di Cagliari sono stati attivati dalla Centrale Operativa a seguito della segnalazione di un privato cittadino, che aveva visto un uomo armeggiare all'interno di un cantiere edile in città. I militari, giunti sul posto, hanno fermato il sospettato mentre cercava di nascondersi e poi di dileguarsi. La prontezza degli agenti ha permesso di bloccarlo.

La Perquisizione e il Mancato Furto

Sottoposto a perquisizione personale, il 26enne è risultato in possesso di nulla, impedendogli di portare a compimento l'azione criminosa.

L'Arresto e la Convalida

L'uomo è stato posto agli arresti domiciliari in attesa del rito direttissimo. Il Giudice ha convalidato l'arresto senza applicare ulteriori misure cautelari.

L'operazione testimonia il costante impegno dell'Arma nel contrasto ai reati predatori, garantendo una risposta tempestiva e una vigilanza attenta a tutela della sicurezza e del patrimonio della collettività. La collaborazione dei cittadini si conferma fondamentale per la sicurezza di tutti.