Selargius, Incendio Distrugge 100 Ettari di Agro: Il Sindaco Concu "Disastro Ambientale, Grazie ai Soccorritori"

Selargius, Incendio Distrugge 100 Ettari di Agro: Il Sindaco Concu "Disastro Ambientale, Grazie ai Soccorritori"

SELARGIUS – Un vasto incendio ha devastato circa 100 ettari di agro nel territorio di Selargius e nei comuni limitrofi. Le fiamme, alimentate dal forte vento, hanno minacciato abitazioni e linee elettriche, mettendo in fortissimo allarme l'intera area. A tracciare un primo bilancio della tragedia è il sindaco di Selargius, Pierluigi Concu, con un post sui social.

"Un Disastro Ambientale"

"Un disastro ambientale al quale ancora una volta abbiamo assistito quasi impotenti e che avrebbe potuto avere conseguenze ben più gravi – scrive il sindaco –. Perdiamo 100 ettari circa di agro, bruciati dalle fiamme alimentate dal forte vento. Ma per fortuna non ci ritroviamo a piangere persone e animali, perché la vicinanza di abitazioni e linee elettriche ha messo tutti in fortissimo allarme".

Il Ringraziamento ai Soccorritori

Concu ha voluto ringraziare tutte le forze impegnate nello spegnimento: "Mi sento di ringraziare i vigili del fuoco, la protezione civile, la forestale, i carabinieri, la polizia, i nostri vigili urbani, i barracelli, l'Anas e tutto il personale impegnato nelle nostre campagne e ora nei territori dove si sono estese le fiamme. Ettari di terra mangiati dal fuoco, pezzi di una storia che ogni estate colpisce al cuore la nostra Isola".

Il Bilancio

L'incendio, domato grazie all'imponente dispositivo di mezzi aerei e terrestri, ha causato danni ingenti all'agricoltura e al paesaggio. Un ennesimo colpo per il territorio, che si trova a fare i conti con la furia del fuoco. La speranza è che la mobilitazione tempestiva abbia scongiurato una tragedia ancora più grande.