Gonnesa, Tentata Truffa dello Specchietto a un Pensionato: 30enne Denunciato

Gonnesa, Tentata Truffa dello Specchietto a un Pensionato: 30enne Denunciato

GONNESA – I Carabinieri della Stazione di Gonnesa hanno denunciato in stato di libertà un 30enne di origini catanesi, già noto alle forze dell'ordine, con l'accusa di tentata truffa. Il giovane aveva preso di mira un pensionato del luogo con la classica truffa dello specchietto.

La Dinamica

Il 30enne, a bordo della propria auto, ha tentato di attuare il raggiro ai danni dell'anziano. Tuttavia, la vittima si è insospettita e ha immediatamente chiamato i Carabinieri, fornendo una precisa e dettagliata descrizione del malvivente. La segnalazione è stata inoltrata alla Centrale Operativa della Compagnia di Iglesias.

L'Intervento

I Carabinieri, impegnati in un ordinario servizio di pattugliamento, hanno rintracciato e identificato il 30enne a bordo della sua autovettura. L'azione criminosa non è andata a buon fine grazie alla prontezza della vittima.

La Denuncia

Al termine delle formalità d'identificazione, l'uomo è stato denunciato alla competente Autorità Giudiziaria.

L'operazione testimonia l'incessante impegno dell'Arma nella prevenzione e repressione dei reati contro il patrimonio, con particolare attenzione alla protezione delle fasce più vulnerabili della popolazione. La collaborazione dei cittadini si conferma fondamentale per sventare le truffe.