Maracalagonis, Eventi Estivi 2026: Calici sotto le Stelle, Festa della Birra e San Basilio. Il Programma di Mara e Mare 2026

Maracalagonis, Estate 2026: Calici sotto le Stelle, Festa della Birra e Serate con Maria Luisa Congiu

MARACALAGONIS – Il Comune di Maracalagonis ha svelato il programma degli eventi estivi "Mara e Mare 2026". Un calendario ricco di appuntamenti tra sport, musica, tradizione e divertimento per animare le serate di luglio, agosto e settembre. Ecco tutti gli eventi in programma (dal 25 luglio in poi).

Luglio

Sabato 25 luglio – Festa della Birra (Campo Sportivo M. Angioni, ore 21.30)

La serata si apre con lo spettacolo Abbronzatissima, seguito dal dj set di DJ Manu. Musica e divertimento per una notte all'insegna della birra artigianale.

Agosto

Venerdì 7 agosto – Calici sotto le Stelle (Torre delle Stelle, Parco Via Sagittario, ore 21.30)

Tony Live DJ Set per una serata dedicata al buon vino, alla musica e alle due ruote, con l'esposizione di Vespe Piaggio a cura dell'Associazione Due Ruote.

Venerdì 28 agosto – Festa di San Basilio (Località San Basilio, ore 21.30)

Musica live con SKAOSS feat Loska Familia.

Sabato 29 agosto – Festa di San Basilio (Località San Basilio, ore 21.30)

Serata all'insegna della grande musica sarda con Maria Luisa Congiu.

Domenica 30 agosto – Festa di San Basilio (Località San Basilio, ore 21.30)

Gran finale con il DJ Set Party di Maurizio Pinna, balli per tutti con Gigi Cabras e le ballerine Sara e Camilla, e la premiazione della "Barracca più Bella".

Settembre

Sabato 5 settembre – Pani e Tommata (ore 21.30)

Spettacolo offerto dalla Pro Loco con I Big Mama.

Domenica 6 settembre – Pani e Tommata (ore 21.30)

Serata Sarda, dedicata alle tradizioni, alla musica e alla cultura dell'isola.

Venerdì 25 settembre – Festa di Fine Estate (Maracalagonis, ore 21.30)

L'ultimo saluto all'estate con Gigi Cabras e il suo Staff: Fluo Party, Schiuma Party, musica e dj set.

Data da definire – S'Passiu in Bixinau (evento in arrivo, data da comunicare)

L'estate a Maracalagonis si preannuncia ricca di eventi per tutti i gusti. Il programma è organizzato in collaborazione con l'Amministrazione Comunale e le associazioni locali. Non resta che segnare le date in agenda.