Maracalagonis, Estate 2026: Calici sotto le Stelle, Festa della Birra e Serate con Maria Luisa Congiu
MARACALAGONIS – Il Comune di Maracalagonis ha svelato il programma degli eventi estivi "Mara e Mare 2026". Un calendario ricco di appuntamenti tra sport, musica, tradizione e divertimento per animare le serate di luglio, agosto e settembre. Ecco tutti gli eventi in programma (dal 25 luglio in poi).
Luglio
Sabato 25 luglio – Festa della Birra (Campo Sportivo M. Angioni, ore 21.30)
La serata si apre con lo spettacolo Abbronzatissima, seguito dal dj set di DJ Manu. Musica e divertimento per una notte all'insegna della birra artigianale.
Agosto
Venerdì 7 agosto – Calici sotto le Stelle (Torre delle Stelle, Parco Via Sagittario, ore 21.30)
Tony Live DJ Set per una serata dedicata al buon vino, alla musica e alle due ruote, con l'esposizione di Vespe Piaggio a cura dell'Associazione Due Ruote.
Venerdì 28 agosto – Festa di San Basilio (Località San Basilio, ore 21.30)
Musica live con SKAOSS feat Loska Familia.
Sabato 29 agosto – Festa di San Basilio (Località San Basilio, ore 21.30)
Serata all'insegna della grande musica sarda con Maria Luisa Congiu.
Domenica 30 agosto – Festa di San Basilio (Località San Basilio, ore 21.30)
Gran finale con il DJ Set Party di Maurizio Pinna, balli per tutti con Gigi Cabras e le ballerine Sara e Camilla, e la premiazione della "Barracca più Bella".
Settembre
Sabato 5 settembre – Pani e Tommata (ore 21.30)
Spettacolo offerto dalla Pro Loco con I Big Mama.
Domenica 6 settembre – Pani e Tommata (ore 21.30)
Serata Sarda, dedicata alle tradizioni, alla musica e alla cultura dell'isola.
Venerdì 25 settembre – Festa di Fine Estate (Maracalagonis, ore 21.30)
L'ultimo saluto all'estate con Gigi Cabras e il suo Staff: Fluo Party, Schiuma Party, musica e dj set.
Data da definire – S'Passiu in Bixinau (evento in arrivo, data da comunicare)
L'estate a Maracalagonis si preannuncia ricca di eventi per tutti i gusti. Il programma è organizzato in collaborazione con l'Amministrazione Comunale e le associazioni locali. Non resta che segnare le date in agenda.