Castiadas, Macellazione Clandestina in un'Azienda Agricola: Segnalato il Titolare

CASTIADAS – I Carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di San Vito, insieme al personale veterinario della Asl di Cagliari (Servizio di Igiene degli Alimenti di origine animale), hanno scoperto un caso di macellazione clandestina in un'azienda agricola del territorio.

Il Controllo e la Scoperta

Il controllo è scattato nell'ambito dei normali servizi di pattugliamento. Ispezionando i locali dell'azienda, i militari e i tecnici sanitari hanno trovato, all'interno di un magazzino, un paio di carcasse di ovini, con ogni probabilità macellate poco prima dell'arrivo delle forze dell'ordine.

La Segnalazione

Il titolare dell'azienda è stato segnalato alla competente Autorità Giudiziaria. La filiera alimentare, dalla macellazione alla commercializzazione, deve avvenire nel rigoroso rispetto delle norme di igiene e sicurezza per tutelare la salute pubblica.

L'Impegno dell'Arma

L'operazione rientra nel fitto calendario di verifiche che l'Arma dei Carabinieri pianifica quotidianamente in sinergia con gli enti di vigilanza sanitaria, con l'obiettivo di salvaguardare la filiera alimentare e garantire che ogni fase avvenga nel rispetto delle normative vigenti.