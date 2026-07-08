(Adnkronos) - Guadagni record per Arthur Fery a Wimbledon 2026. Oggi, mercoledì 8 luglio, il tennista inglese ha battuto Flavio Cobolli nei quarti di finale del torneo di Londra, raggiungendo per la prima volta in carriera la semifinale di uno Slam. Un risultato da record per Fery, che arrivava in tabellone da 114 del mondo e grazie a una wild card, che guadagnerà in premi molto più di quanto intascato nella sua intera carriera.

La vittoria contro Cobolli infatti, permetterà a Fery di guadagnare un milione e 55mila euro, che potrebbero diventare 2 milioni e 124mila in caso di arrivo in finale. La vittoria invece garantirebbe un assegno da sogno, pari a 4 milioni e 248mila.

Già soltanto l'accesso alla semifinale permetterà a Fery di guadagnare più che in tutta la sua carriera. A 23 anni, il tennista inglese ha infatti intascato fin qui 'soltanto' 775mila euro. Una cifra destinata a salire sensibilmente al termine di Wimbledon.