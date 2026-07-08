La Regione destina quasi 100 milioni di euro del Fondo Sociale Europeo Plus 2021 -2027 alla formazione di alto livello, alla ricerca, all'innovazione e al lavoro qualificato. Con il Piano Newgens e le misure Step (Strategic Technologies for Europe Platform, Piattaforma per le tecnologie strategiche per l'Europa), approvati dalla Giunta regionale su proposta dell'assessora del Lavoro Desirè Manca prende forma una strategia che punta a costruire il capitale umano della Sardegna, sostenendo l'occupazione, la creazione d'impresa e la formazione di competenze altamente specializzate nei settori tecnologici strategici.
"Il Piano Newgens rappresenta una scelta
strategica della Regione per il futuro della Sardegna. Il nostro
obiettivo - dichiara l'assessora del Lavoro Desirè Manca - non è
soltanto aumentare l'occupazione giovanile, ma migliorarne la
qualità, investendo sulle competenze e creando le condizioni perché
i giovani possano costruire il proprio percorso di vita e di lavoro
nella nostra Isola. Vogliamo accompagnare i nostri giovani nella
formazione, favorire l'acquisizione di competenze sempre più
qualificate e richieste dal mercato e trasformare anche le
esperienze maturate fuori dalla Sardegna in un valore aggiunto per
il nostro territorio".
Con una dotazione di 44,2 milioni di euro, il
Piano Newgens finanzierà interventi per favorire l'occupazione
stabile, la creazione di impresa, rafforzare le competenze e
accompagnare le nuove generazioni verso un lavoro qualificato.
Accanto a queste misure, la nuova Priorità Step, mette a
disposizione 52 milioni di euro per sostenere la formazione e
l'occupazione nei settori tecnologici strategici individuati
dall'Unione europea: tecnologie digitali e deep tech, tecnologie
pulite ed efficienti sotto il profilo delle risorse e
biotecnologie. Gli interventi comprendono percorsi di upskilling e
reskilling, incentivi alle imprese che assumono personale
qualificato, strumenti di microcredito per startup innovative,
contratti di ricerca, master, borse di studio e dottorati
realizzati in collaborazione con...