Sinnai e Solanas Brillano su Rai 1 con "Vista Mare": Un Viaggio tra Costumi, Tradizioni e Mare

SINNAI – Sinnai e Solanas sono state le protagoniste della puntata di "Vista Mare" , il programma di Rai 1 che racconta l'Italia attraverso i suoi paesaggi e le sue tradizioni. In onda sabato 29 agosto alle 12.30, la puntata ha regalato un affascinante viaggio lungo la costa meridionale della Sardegna, con un itinerario che ha toccato Villasimius, Solanas e il cuore di Sinnai.

Un Viaggio tra Mare e Tradizioni

Federico Quaranta e Diletta Acanfora hanno condotto il pubblico alla scoperta della costa, dalla Fortezza Vecchia a Cala Regina, fino a Capo Carbonara e Torre Su Fenugu. Il racconto è proseguito verso la spiaggia di Solanas, con un focus sulla tutela delle tartarughe Caretta caretta, per concludersi nel centro storico di Sinnai, nella splendida cornice di Corti Froria.

I Protagonisti di Sinnai e Solanas

Protagonisti assoluti sono stati i costumi tradizionali di Sinnai, con l'esibizione del Gruppo Folk Sinnai. La puntata ha dedicato spazio anche alla cestinaia Caterina Meloni, esperta di Strex'e Fenu (ceste in giunco), e all'istruttore di windsurf Vittorio Serra, che ha raccontato la passione per lo sport e il rispetto per l'ambiente.

La puntata ha chiuso la stagione di "Vista Mare", restituendo al pubblico storie di lavoro, cultura e identità, mostrando come il mare sia una parte essenziale della vita delle comunità italiane. Per chi si fosse perso la puntata, è disponibile su Rai Play.