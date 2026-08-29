Alghero, Musica sulle Bocche: Anja Lechner e i Visual di I'M Let nella Cattedrale di Santa Maria

ALGHERO – Dopo le giornate diffuse di Castelsardo, Musica sulle Bocche riprende il suo viaggio nel Nord Sardegna e approda ad Alghero. Lunedì 31 agosto, alle 21:00, la Cattedrale di Santa Maria ospiterà un concerto immersivo che vedrà protagonista la violoncellista Anja Lechner, affiancata dalle creazioni visuali di I'M LET, il progetto di visual design di Massimo Dasara. L'ingresso è libero.

Un Dialogo tra Musica, Luogo e Immagine

La scelta della Cattedrale di Santa Maria, edificata a partire dal XVI secolo e oggi cattedrale della diocesi di Alghero-Bosa, assume un significato particolare. Il nucleo tardogotico di impronta catalana convive con gli interventi rinascimentali e la facciata neoclassica, rendendo lo spazio non solo scenario, ma parte integrante dell'esperienza del concerto.

Anja Lechner: Una Voce Unica per il Violoncello

Anja Lechner è una musicista tedesca che ha costruito un percorso artistico capace di attraversare repertorio classico, musica contemporanea e improvvisazione. Divenuta nota come componente del pluripremiato Rosamunde Quartett (1991-2009), ha continuato a esplorare territori musicali differenti. Il suo repertorio comprende Bach, Schubert, ma anche compositori contemporanei come Silvestrov, Mansurian e Pärt. Ha collaborato con François Couturier e il bandoneonista Dino Saluzzi. Nel 2024 ha pubblicato il lavoro solistico "Bach Abel Hume" e dal 2025 è in tournée con il compositore tunisino Anouar Brahem.

I Visual di I'M Let

Ad ampliare la dimensione percettiva del concerto saranno i visual di I'M LET, il progetto creativo di Massimo Dasara, specializzato in visual design, videomapping e installazioni audiovisive immersive. Le sue creazioni sincronizzate con la performance musicale trasformeranno l'immagine in un elemento vivo della scena.

Un nuovo approdo per Musica sulle Bocche e un'altra declinazione della sua idea di festival diffuso: portare la musica dentro i luoghi, lasciando che siano anche i luoghi a trasformarne l'ascolto. L'appuntamento è realizzato in collaborazione con il Comune di Alghero, la Fondazione Alghero, la Camera di Commercio di Sassari, la Fondazione di Sardegna e la Regione Autonoma della Sardegna.