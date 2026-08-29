Maracalagonis, 12ª Sagra de su Pani e sa Tomata: Due Giorni di Tradizioni e Sapori

MARACALAGONIS – L'Associazione Turistica Pro Loco Marese Maracalagonis, con il contributo finanziario del Comune, organizza per il 5 e 6 settembre la 12ª edizione della "Sagra de su Pani e sa Tomata" . Due giornate dedicate alle tradizioni, ai sapori autentici e alla cultura del territorio.

Sabato 5 Settembre: L'Inaugurazione

La sagra si apre alle ore 18.00 con l'inaugurazione alla presenza del parroco Don Nicolò Praxolu e della sindaca Francesca Fadda. Dalle 18.00 alle 20.00, presso Casa Cocco, le donne della Pro Loco Marese terranno il laboratorio del gusto per la preparazione a mano di fregula, su gatto e is culixionis.

Numerose le esposizioni e mostre: prodotti tipici locali, abiti tradizionali, cestini, ceramica, fotografie e mezzi storici. Alle 21.30, la serata musicale con la Big Mama Band Dance Music.

Domenica 6 Settembre: Il Gran Finale

La giornata si apre alle 10.00 con i laboratori e le mostre. Alle 11.00, degustazione di bruschette con pomodoro e vini della Cantina di Quartu, con intrattenimento musicale di Melissa Raffo.

Alle 13.00, il tradizionale pranzo in Piazza Chiesa con un menù tipico: malloreddus alla campidanese, petz'e brebei a cassola, pane, pomodori, formaggio, uva, dolce e vino.

Nel pomeriggio, nuovi laboratori e rappresentazioni. Alle 19.00, la serata itinerante con i gruppi folk "A Passu Antigu" (Burcei) e "I Nuraghi" (Sestu). La sagra si chiude alle 21.00 con il concerto del gruppo Moses & Band.

L'evento è un'occasione per riscoprire le tradizioni culinarie e artigianali di Maracalagonis, in un'atmosfera di festa e convivialità. L'ingresso è libero.